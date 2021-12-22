洛杉磯市新冠病例一周增兩倍 這七街區最多

洛杉磯市新增病例統計表。（記者邵敏／製作）

新冠疫情再次在南加洛杉磯 縣迅速傳播，短短一周內，報告的病例數幾乎增加了兩倍。同時，到目前為止，洛杉磯縣是加州 大多數 Omicron 變種病例得到確認的地方。

來自洛杉磯市的新冠病例數據，顯示12月11日至12月17日，以下這些街區最近出現新增病例數的最大峰值。其中梅爾羅斯（Melrose）新增194例，北好萊塢189例，休曼橡林 (Sherman Oaks) 186例，好萊塢166例，威尼斯（Venice）124例，伍蘭岡（Woodland Hills）104 例，恩西諾（Encino）102例。

上周洛杉磯報告病例數最多的街區也是該市人口最多的街區。雖然貝萊爾（Bel Air）、比佛利山翠斯特(Beverly Crest)、比佛利山（Beverly Hills）、Crestview 和 Beverlywood 報告的原始病例數沒有那麼多，但據相關數據分析顯示，這些地區報告的人均病例數仍很高。

同時在過去的 14 天裡，洛杉磯縣還報告了另外 60 個Omicron新冠變種病例，目前尚不清楚洛杉磯最近感染病例數的飆升是否與Omicron 變體有關。相關報導顯示，Delta 變種仍然是加州的主要菌株，但到目前為止，洛杉磯縣是加州大多數 Omicron 病例得到確認的地方。

聯邦疾病防治中心(CDC)周一宣布，認為Omicron 變體已佔全美新冠新增病例數的73%。