我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新婚8個月 最年輕國會議員克勞索恩與網紅妻離婚

共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

美國天津留學生協會成立 民選官員頒獎祝賀

記者王若然／聖蓋博市報導
眾多政治要員到場祝賀並頒發賀狀。（美國留學生協會聯盟提供）
眾多政治要員到場祝賀並頒發賀狀。（美國留學生協會聯盟提供）

美國天津留學生協會成立儀式暨美國廣東、美國江西留學生協會換屆儀式，17日在聖蓋博市（San Gabriel）劇院禮堂圓滿舉行，眾多政要到場祝賀並頒發賀狀。

聖蓋博市長廖欽和、聖蓋博副市長丁言愉等，分別向當選這一屆美國廣東留學生協會主席陳柏熹、美國江西留學生協會主席盧奕、以及美國天津留學生協會主席栗圖南等人頒發賀狀，並發表點賀辭。

廣東留學生協會主席陳柏熹來自聖地牙哥加州大學，她表示，協會目標是盡力為廣東留學生提供幫助，幫助同學們找到屬於自己人生的發展方向。

江西留學生協會主席盧奕就讀南加州大學商學院金融專業。大學期間活躍於各類校內及社會組織，致力串聯各地資源服務在美江西學子，為同鄉提供更有效和實用的交流平台。

天津留學生協會主席栗圖南來自聖地牙哥加州大學，他表示天津留學生協會成立，代表天津的孩子從此有第二個家。希望在這個新的家庭，大家可以相輔相持，砥礪前行，充滿歸屬感。

以上留學生協會同屬於美國留學生協會聯盟（USOSU）。該組織成立於2018年，是加州認證的非營利組織，致力鼓勵加強在美留學生交流，幫助學生們解決生活問題與疑慮，爭取實習機會等。

美國廣東、美國江西留學生協會換屆儀式、美國天津留學生協會成立儀式17日在聖蓋博市...
美國廣東、美國江西留學生協會換屆儀式、美國天津留學生協會成立儀式17日在聖蓋博市（San Gabriel）劇院禮堂成功舉行。（美國留學生協會聯盟提供）

留學生 加州大學 聖蓋博

上一則

加州大下令學生在2022 年春季接種疫苗加強針

下一則

洛杉磯市新冠病例一周增兩倍 這七街區最多

延伸閱讀

美國為新疆人權制裁4官員 中國「對等反制」4人

美國為新疆人權制裁4官員 中國「對等反制」4人
德成行北聖蓋博開新店 好禮相送 人潮湧動

德成行北聖蓋博開新店 好禮相送 人潮湧動
德成行第五分店北聖蓋博開業 購物人潮湧動

德成行第五分店北聖蓋博開業 購物人潮湧動
每逢佳節倍思親 ~ 主恩堂招待留學生感恩晚會

每逢佳節倍思親 ~ 主恩堂招待留學生感恩晚會
芝大留學生鄭少雄父母將返鄉 華聯會轉交逾30萬捐款

芝大留學生鄭少雄父母將返鄉 華聯會轉交逾30萬捐款

南加大伊朗留學生 遭街頭賽車撞死

南加大伊朗留學生 遭街頭賽車撞死

熱門新聞

歌手王力宏（右）與前妻李靚蕾的婚姻糾紛，成為近日國內最受矚目焦點。圖為兩人昔日參加活動合照。圖／聯合報系資料照片

王力宏洛市Bel Air豪宅持有權神秘 其他房產婚前已脫手

2021-12-20 21:37
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
新加坡航空8月份開航的促銷廣告還歷歷在目，不到半年後竟然再次停飛。（讀者提供）

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

2021-12-16 17:58
2020年10月亞利桑那的一處SAT考點，考生大排長龍，大多來自加州。（記者楊青／攝影）

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

2021-12-16 22:22
華人夫婦一直未接種疫苗，最近先生疑似染疫死亡，太太忙接種疫苗。（聖安東尼奧醫院提供）

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

2021-12-16 14:29
王力宏形象崩壞，有大媽粉氣到失聯。

世說新聞╱王力宏形象崩壞 大媽粉氣到失聯

2021-12-22 17:20

超人氣

更多 >
影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職

影／薪水太低「活不下去」美國老師課堂上泛淚宣布辭職
女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說

女兒有王力宏「這種男友」怎辦？韓國瑜這麼說
隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪

隱瞞參與中國千人計畫 哈佛大學教授遭定罪
西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？

西安一夜封城 圍困1300萬人的「雙疫夾殺」怎麼了？
一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗

一洲焦點／千人計畫哈佛教授定罪、抗疫黎明前的黑暗