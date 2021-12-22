加州大下令學生在2022 年春季接種疫苗加強針

加州州大總校長卡斯楚強調，疫苗接種包括加強針是對抗感染和嚴重疾病的最有效策略。（CSU）

美國規模最大的公立大學系統——加州 州立大學（California State University，CSU）22 日宣布，將強制要求該系統23個校區的所有學生接種 COVID-19 疫苗 加強針（Booster shots），並且正在與工會協商對教職員工的要求。該項新政策要求在 2022年2月28日之前，或個人接種最後一劑原始疫苗後的六個月接種加強針。

加州州大總校長卡斯楚（Joseph I. Castro）說，「疫苗接種包括符合條件的加強針，仍然是我們對抗感染和嚴重疾病的最有效策略」。有鑑於Omicron 變體的傳播，整個加州和國家的 COVID-19 病例迅速增加，這一點尤為重要。 現在實施加強針的要求將有助於減輕該變種在校園內的潛在傳播，因為它們會在寒假後的明年1月重新活躍起來。」

但是，加州州大的COVID-19 疫苗接種政策，仍然允許學生和員工基於醫療和宗教理由尋求豁免。

加州州立大學的新要求將在政策實施後立即生效；但是，在州大校方結束與州大工會的談判和協商程序之前，隸屬於該工會的29,000名會員將暫時不受加強針要求的約束。