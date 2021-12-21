聖誕派對原來可以這麼玩 洛縣華人創意爆表

大家穿同樣顏色的衣服參加聚會，畫面感十分美好。（蕾蕾提供）

聖誕佳節就在眼前，去年因疫情 很多人取消聚會，因此今年的相聚顯得格外珍貴。家住洛杉磯縣聖瑪利諾市（San Marino）的華人 一家，邀請新老朋友重相聚，連續舉辦了七場聖誕派對，每一場都有主題色彩，寓意生活多姿多彩。

影音來源：蕾蕾提供／記者邵敏後製

「七彩聖誕派對的順序是白、粉、綠、紅、藍、黃、紫，一共七場，每場一種顏色。」 出生於上海、成長於香港的蕾蕾，定居聖瑪利諾市多年，自12月初以來，她已連續舉辦七場聖誕派對，邀請不同的朋友參加聚會。蕾蕾說，「國內一些網民評論在美華人生活在水深火熱中，我想通過七彩聖誕派對告訴他們，華人在美生活豐富多彩，還是很開心的。」

每一場顏色的聖誕派對，蕾蕾都會特意邀請12名朋友，大家穿同樣顏色的衣服參加聚會，畫面感十分美好。蕾蕾精心布置現場，並負責酒水飲料及沙拉水果，參加者每人帶一個菜，大家在一起聚餐、做遊戲、搶禮物，其樂融融。

蕾蕾說，七彩聖誕派對其實自2013年就開始舉辦，除去年因疫情沒有相聚，至今已是第八年，成為朋友之間每年聖誕節的傳統項目，「參加派對的有定居幾十年的老移民 ，也有剛來的新移民，大家來自中國各個城市，聚在一起互相交流，老移民會給新移民各方面的建議和幫助。」

從北加搬到洛杉磯的Lili說，因為聖誕聚會認識了很多當地的朋友，大家一起分享生活點滴，互幫互助，特別是疫情後更珍惜這樣親密無間的聚會，盡情談笑風生。

新移民Angel表示，聖誕聚會對她來說更是一個心理慰藉，「來到陌生的國度、陌生的城市，有各種壓力困難。通過聚會，我了解更多的美國文化，並認識相同背景的媽媽們，大家聚在一起惺惺相惜，為自己的堅持和努力鼓掌。」

新加入七彩聖誕聚會的Annie說，華美的布置，精緻的擺盤，疫情近兩年後難得的歡樂聚會，美食、美酒、還有上的了廳堂、下的了廚房的美女，溫暖美好的派對，感謝相聚。