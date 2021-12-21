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旅行禁令解除 中國人赴美須準備這些

本報記者／洛杉磯報導
旅行禁令解除，華人赴美需要準備哪些材料？（示意圖，Getty Images）
旅行禁令解除，華人赴美需要準備哪些材料？（示意圖，Getty Images）

美國自2021年11月8日起已開放邊境，解除旅行禁令，日前入境的H女士告訴本報記者，她前來美國的過程。她選擇的航班是從北京國際機場出發，途經香港轉機洛杉磯。由於疫情特殊時期，她提前四個小時到達機場，辦理登機前被要求出示疫苗公證和核酸檢測證明，出海關時，同機其他人有被國內海關盤查，問他們為什麼來美國，甚至有的被要求保證在境外出了問題自己負責，比如感染後回國自己承擔費用等。

到了香港轉機時，H女士說他們一行人在登機口排隊等待登記，有海關工作人員要求，目的地是美國的旅客排隊接受詢問，說是美國海關的要求。他們被要求排成一隊，一個個接受談話，問到她時，工作人員問她去美國幹什麼？她說去旅遊。但為什麼酒店只訂一天？她說可能要挑選一下哪個酒店比較好。又問她都去哪些地方？在如實回答後，海關檢查了她的所有材料就放行。

抵達洛杉磯機場海關，她遞過護照時，海關官員問她問題，她表示聽不懂，隨後給海關出示了疫苗和核酸檢測證明，海關通過桌上的翻譯軟體，問她有沒有回程機票，她隨即拿出機票訂單表示有。並拿出了準備材料中的文件，提出自己此次出遊的計畫表。最後海關反覆看了兩次就蓋章了。

H女士表示總的來說還算順利，不過她也提醒將來美國的華人，入境理由跟簽證理由必須保持一致，否則很可能牽涉到簽證欺詐被遣返。比如說你在簽證時申請的是旅遊簽，那麼入境理由就是來旅遊，如果你回答探親或者別的，就會有被遣返的可能，她說之前在新聞上看過有持旅遊簽證來美打工的人有被遣返，所以此次入境她特別慎重，她希望所有赴美旅客都能夠順利入境。

簽證 遣返 機場

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