豪華車華裔經銷商綁架案 另一名被告被判8年半

廖若晨於2018年被綁架。(聯調局提供)

得年28歲的中國公民廖若晨（Ruochen Liao，音譯）被綁架撕票案的另一名被告，現年26歲的Alexis Romero-Velez，21日被判8年半的刑罰，同時法官要求他支付33萬90元賠償金。被告參與綁架南加 豪華車經銷商廖若晨，且去年認罪，承認當時駕駛了一輛用於綁架的小型貨車。

Alexis Romero-Velez駕駛一輛用於綁架的小型貨車，協助現年28歲的楊光耀（Guangyao Yang）和35歲的沈沛成（Peicheng Shen，以上均是譯音）綁架廖若晨。法庭文件顯示， 沈沛成使用化名多次與受害人會面，藉口是幫助受害人向另一人討債。在他們於 2018 年7月16日在聖蓋博購物中心的第三次會面中，沈沛成將受害者引誘到一輛小型貨車上，並聘請了另一名被告Anthony Valladares作為在綁架期間被雇來恐嚇、毆打和制伏廖的幫手，並獲得現金報酬。 Valladares又找到Alexis Ivan Romero Velez作為司機。

今年10 月，29歲的 Valladares被判處16年以上的刑罰。沈沛成和楊光耀開車到加州 莫哈維（Mojave）沙漠地區，埋葬受害者的屍體和其他涉及犯罪的物證。法庭文件稱，楊光耀還進行了網路搜索，確定屍體在土壤中分解的速度。廖的遺骸在莫哈維沙漠被發現，2019 年 7 月經由FBI 實驗室通過 DNA 檢測 ，確定了他的身份。

該案調查人員認為，得年28歲的廖若晨被綁架後，一開始被藏在河濱縣科洛那市一戶人家，一行人將他的雙腿綁在一起、雙手背在身後，並將其關進壁櫥裡。第二天，廖若晨在中國的父親收到支付200萬美元贖金的要求，綁匪暗示廖若晨遭到毒打、蒙眼和用膠帶捆綁，指出若家屬在三小時內將款項存進三個不同的中國銀行帳戶，他們將會釋放廖若晨。

但受害人多次被嫌犯用電槍襲擊，直到電池耗盡。根據警方掌握的證據，廖若晨在被擄當天已經傷重不治，事後被移到南加州莫哈維沙漠區埋葬。而在廖若晨因傷重不治後，楊光耀和沈沛成驅車前往莫哈維沙漠將他的屍體埋在那裡。