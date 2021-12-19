台灣四大公投結果出爐 南加藍綠陣營反應兩極
台灣選民在周末就台灣是否重啟核四、禁止萊豬進口、公投綁大選及將第三大天然氣接收站遷離藻礁海岸等四大公投案投票，結果顯示，四公投案投票率均落後於41%，雖未達到各自所需的票數門檻，但不同意票數都多於同意票數，導致四大公投都未通過。南加州綠營、藍營人士對此反應不同，綠營人士認為這是台灣民心所向，對未來島內經濟有正面影響。藍營人士則認為，是民進黨暗箱操弄的結果，未來台灣經濟堪憂。
台美人社團「台灣人公共事務會」（FAPA）洛杉磯分會副會長吳兆峯表示，四大公投結果顯示台灣人民勝利，雖然天氣較冷，但大家都出來投票。雖然社交媒體及其它媒體對選民疲勞轟炸，但大家還是有信心投出決定性一票。這也是對民主制度的信心和尊重，也證明現在政府做到一切往對的方向走，台灣未來是愈來愈好。
中國國民黨中央評議委員廖介民則認為，台灣整個政治格局都是民進黨為大，國民黨要想反攻也沒有能力。民進黨利用執政優勢，黨國不分，運用國家機器和各項資源，也不按照所謂牌理出牌，國民黨處於弱勢打不過對方。以前民進黨罵國民黨的那一套，現在反倒變本加厲被成民進黨的專屬。四個公投的結果並未反映人民意願。
大洛杉磯台灣會館前董事長陳文石表示，四大公投本來就不該發生，實屬浪費國家資源，令人心痛！從投票率來看，還是希望大家要多關心台灣發生的事情。
海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌則指出，四個公投對台灣未來民生、環境、經濟都有很大影響。從投票結果顯示，長遠來看，對台灣經濟具有負面影響。富士康公司創辦人郭台銘認為，台灣從2022年開始會缺電。台灣經濟在缺電情況下怎樣去發展？作為中國國民黨海外聯盟會持續發揮影響力，做好外圍工作。
台灣會館現任執行長林榮松表示，投票結果顯示台灣選民是成熟的，台灣的民主一直在向前進步。台灣需要美國來幫助建立一個安全保障，台灣人民深切地感受到的，所以才能對公投「禁止萊豬進口」投「不同意」。
加入國民黨，黨齡近40年的徐仕林則認為，投票結果顯示國民黨太軟弱。此次投票，民進黨暗箱操作，用收買方法，籠絡了一些選民。
上一則
FB留言