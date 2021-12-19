台灣四大公投結果出爐 南加藍綠陣營反應兩極

台灣選民在周末就台灣是否重啟核四、禁止萊豬進口、公投 綁大選及將第三大天然氣接收站遷離藻礁海岸等四大公投案投票 ，結果顯示，四公投案投票率均落後於41%，雖未達到各自所需的票數門檻，但不同意票數都多於同意票數，導致四大公投都未通過。南加州綠營、藍營人士對此反應不同，綠營人士認為這是台灣民心所向，對未來島內經濟有正面影響。藍營人士則認為，是民進黨暗箱操弄的結果，未來台灣經濟堪憂。

台美人社團「台灣人公共事務會」（FAPA）洛杉磯分會副會長吳兆峯表示，四大公投結果顯示台灣人民勝利，雖然天氣較冷，但大家都出來投票。雖然社交媒體及其它媒體對選民疲勞轟炸，但大家還是有信心投出決定性一票。這也是對民主制度的信心和尊重，也證明現在政府做到一切往對的方向走，台灣未來是愈來愈好。

中國國民黨 中央評議委員廖介民則認為，台灣整個政治格局都是民進黨為大，國民黨要想反攻也沒有能力。民進黨利用執政優勢，黨國不分，運用國家機器和各項資源，也不按照所謂牌理出牌，國民黨處於弱勢打不過對方。以前民進黨罵國民黨的那一套，現在反倒變本加厲被成民進黨的專屬。四個公投的結果並未反映人民意願。

大洛杉磯台灣會館前董事長陳文石表示，四大公投本來就不該發生，實屬浪費國家資源，令人心痛！從投票率來看，還是希望大家要多關心台灣發生的事情。

海外中國國民黨聯盟共同主席謝宗煌則指出，四個公投對台灣未來民生、環境、經濟都有很大影響。從投票結果顯示，長遠來看，對台灣經濟具有負面影響。富士康公司創辦人郭台銘認為，台灣從2022年開始會缺電。台灣經濟在缺電情況下怎樣去發展？作為中國國民黨海外聯盟會持續發揮影響力，做好外圍工作。

台灣會館現任執行長林榮松表示，投票結果顯示台灣選民是成熟的，台灣的民主一直在向前進步。台灣需要美國來幫助建立一個安全保障，台灣人民深切地感受到的，所以才能對公投「禁止萊豬進口」投「不同意」。

加入國民黨，黨齡近40年的徐仕林則認為，投票結果顯示國民黨太軟弱。此次投票，民進黨暗箱操作，用收買方法，籠絡了一些選民。