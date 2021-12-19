南加八旬華人被陌生女強吻 還被硬戴項鍊 視頻全錄

陌生女子一下車就熱情地地拉著華裔老人的手親吻。（監控截屏）

南加洛杉磯縣華人聚居城市阿罕布拉 市（Alhambra）的華裔 老人，近日遭遇匪夷所思的事情，老人在家門口被一名陌生女子強吻，對方還要送給老人項鍊，並強行戴在老人脖子上。這段遭遇經由老人家中的視頻記錄了整個過程。

影音來源：Jenny提供／記者邵敏後製

據被害人鄰居Jenny敘述，案發時間在12月15日（周三）中午，案發地點位於阿市山谷大道（Valley Blvd ）和 Fremont Ave交口附近，當時80多歲的華裔居民謝老先生正在家門口整理垃圾，一輛紅色的汽車 突然開到他的房子前面，並停在車道旁邊。

從監控視頻中可以看到，這輛紅色的車停在被害人家門口多時。老人回憶車內有兩人，一男一女，女子遠遠地跟他打招呼，因為聽不見對方說什麼，老人就起身走到車邊，跟對方交流了一會；起初，老先生以為對方是在問路。見老人靠近，一名體型較胖貌似西裔的女子就從車內出來，她身穿花色上衣、黑色長裙，一下車就熱情地拉著老人的手親吻，視頻中可以清晰地看到這一幕。

這名女子一邊不停說話，一邊突然就把手中的一根項鍊往老人脖子上套，老人回憶當時根本聽不懂對方在說什麼，只是見到陌生女子如此奇怪的舉止，警覺的老人趕緊後退並連聲表示，「我不需要你的東西，你不要把這個東西放到我身上。」

從視頻中可以看到，老人一直往後退，但陌生女子卻緊纏著老人不放，繼續強行往老人脖子上戴項鍊，老人隨後把這根項鍊摘了下來，並扔回女子車中。而就在這時，老人發現自己原先戴著的一條項鍊已被陌生女子扯斷，老人緊抓著被扯斷的項鍊，立即轉身回家，兩名嫌疑人不得不悻悻的離開，整個過程持續兩分鐘。

在家門口發生這樣戲劇性的一幕，謝老先生當時百思不得其解女子的真實意圖。據老人回憶，拉扯過程中，這名熱情的陌生女子還抱住他，嘴對嘴強行親吻他。想到這個細節，老人回家後十分害怕，他告訴老伴，「你今天要時刻留意我，我可能在這個過程中被對方下了迷藥，不知道接下來會發生什麼。」

同樣的事情也發生在鄰居Jenny的父親身上，據Jenny敘述，15日中午同樣的時間段，父親在山谷大道和 Fremont Ave交口附近散步，也碰到一男一女兩名貌似西裔的人士，開著紅色汽車，並在老人身邊停下來，他們打招呼並企圖靠近老人，但Jenny父親搖手表示聽不懂英文。對方繼續糾纏，但老人沒有理會地往前走，紅色車輛最終選擇離開。

針對這兩起案件，目前Jenny已報警。

而本報日前曾報導一對母子檔，專門在橙縣園林市（Garden Grove）針對戴珠寶的亞裔長者搶劫。他們的手法不外乎是以問路，並以替受害長者戴上假珠寶表示感謝之際，實際從受害者身上拉扯下真珠寶。他們的手法流暢而有條不紊，足以讓許多受害者直到幾個小時後才意識到自己的珠寶被偷了。

園林警方指出，在某些情況下，嫌疑人會變得咄咄逼人，強行從受害者身上扯下珠寶。搶劫團夥被認為是羅馬尼亞旅行者團體（Romanian travelers）成員，為有組織的犯罪團體。不過目前尚無法確定這個團體的成員，和前述發生在阿罕布拉市的奇案是否有關連。