南加大都會交通局加強公交和鐵路線服務

Metro在洛杉磯市中心的Olive街1.4哩部分推出了公交優先車道。(取自Metro推特)

洛杉磯 縣大都會 交通局（Metro）於19日對其公交和鐵路線進行一系列服務改進，包括重新調整公交路線以方便前往主要目的地，並增加輕軌停靠的頻率。

Metro官方表示，12月平日以下線路將增加班次：10、14、16、55、60、66、70、94、108、125、152、165、166、230、256、602、720和 910。此外，256、720路周六、周日加班次，94號線周日加班次。一些巴士站將被整合，以改善巴士交通時間。

輕軌方面，平日高峰時段，藍線、綠線、世博線和金線 的服務頻率，將從十分鐘改成八分鐘。

包括具體路線變化在內的更多信息，可在https://mybus.metro.net/all-changes.html找到。

本月早些時候，Metro在洛杉磯市中心的Grand街一哩部分和Olive街1.4哩部分推出公交優先車道，以幫助加快為公交車乘客提供的服務。新車道是與市交通局合作創建的，這些車道會在工作日的早上7時至晚7時作為公交優先車道運營。

這些變化都是該機構NextGen Bus Plan計畫的一部分。