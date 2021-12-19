我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

佛奇:聖誕假期恐讓Omicron狂傳 完全接種也受影響

曼欽「關鍵一票」投不下去 拜登1.75兆元法案破局

南加大都會交通局加強公交和鐵路線服務

洛杉磯訊
Metro在洛杉磯市中心的Olive街1.4哩部分推出了公交優先車道。(取自Metro推特)
Metro在洛杉磯市中心的Olive街1.4哩部分推出了公交優先車道。(取自Metro推特)

洛杉磯大都會交通局（Metro）於19日對其公交和鐵路線進行一系列服務改進，包括重新調整公交路線以方便前往主要目的地，並增加輕軌停靠的頻率。

Metro官方表示，12月平日以下線路將增加班次：10、14、16、55、60、66、70、94、108、125、152、165、166、230、256、602、720和 910。此外，256、720路周六、周日加班次，94號線周日加班次。一些巴士站將被整合，以改善巴士交通時間。

輕軌方面，平日高峰時段，藍線、綠線、世博線和金線的服務頻率，將從十分鐘改成八分鐘。

包括具體路線變化在內的更多信息，可在https://mybus.metro.net/all-changes.html找到。

本月早些時候，Metro在洛杉磯市中心的Grand街一哩部分和Olive街1.4哩部分推出公交優先車道，以幫助加快為公交車乘客提供的服務。新車道是與市交通局合作創建的，這些車道會在工作日的早上7時至晚7時作為公交優先車道運營。

這些變化都是該機構NextGen Bus Plan計畫的一部分。

洛杉磯 大都會 金線

上一則

著名說唱歌手LA音樂節上遭刺死 年僅28歲

下一則

影／南加八旬華人被陌生女強吻 還被硬戴項鍊 視頻全錄

延伸閱讀

戶外用餐永久化 交通局和規畫局訪皇后區討論

戶外用餐永久化 交通局和規畫局訪皇后區討論
洛杉磯大都會交通局強化地鐵治安 保障警務經費

洛杉磯大都會交通局強化地鐵治安 保障警務經費
南加大伊朗留學生 遭街頭賽車撞死

南加大伊朗留學生 遭街頭賽車撞死
南加大附近…一男遇三盜 搶槍反擊斃一匪

南加大附近…一男遇三盜 搶槍反擊斃一匪
南加大附近搶案 受害者開槍反擊打死劫匪

南加大附近搶案 受害者開槍反擊打死劫匪
美以美醫院 將成為南加大亞凱迪亞醫院

美以美醫院 將成為南加大亞凱迪亞醫院

熱門新聞

航空公司將經濟艙畫分出多個等級和價格，通過座位間隔、提前登機、選座位等方式來區分經濟艙的服務。（檔案圖）

航空公司經濟艙硬畫分3等級 每項服務都要錢

2021-12-13 02:14
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
新加坡航空8月份開航的促銷廣告還歷歷在目，不到半年後竟然再次停飛。（讀者提供）

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

2021-12-16 17:58
華人夫婦一直未接種疫苗，最近先生疑似染疫死亡，太太忙接種疫苗。（聖安東尼奧醫院提供）

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

2021-12-16 14:29
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

2021-12-12 14:47
2020年10月亞利桑那的一處SAT考點，考生大排長龍，大多來自加州。（記者楊青／攝影）

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

2021-12-16 22:22

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
拋棄律師未婚夫嫁王力宏？李靚蕾等了8年終於回應

拋棄律師未婚夫嫁王力宏？李靚蕾等了8年終於回應
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣