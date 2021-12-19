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著名說唱歌手LA音樂節上遭刺死 年僅28歲

洛杉磯訊
受害說唱歌手Darrell Caldwell。（維基百科）
受害說唱歌手Darrell Caldwell。（維基百科）

據城市新聞社（CNS）報導，南加洛杉磯著名說唱歌手Drakeo the Ruler，18日（周六）在市中心博覽會公園（Exposition Park ）舉行的一次音樂會上被刺身亡。

加州公路巡警局（CHP ）19日發布資訊指出，18日晚8時26分，洛杉磯市中心博覽會公園Banc of California 體育場，舉行重現音樂節期間，在主演出台後方發生鬥毆，一名男子遭利刃刺傷送往醫院。據稱，起初尚未確定傷者身分及是否死亡。後經受害的說唱歌手代表證實，死者是Drakeo the Ruler， 年僅28歲。CHP表示，案件還在調查中。

死者真實姓名是Darrell Caldwell，多家主流媒體包括洛杉磯時報、滾石雜誌、TMZ及網路媒體都已經對此作了報導。昨日重現音樂會原訂自上午11時持續到晚11時，因案件發生，不得不中斷演出。這場音樂會參與演出者包括Snoop Dogg、50 Cent、Ice Cube以及 George Clinton等多位演藝界明星。

據現場錄像顯示，在刺殺案發生前，音樂會場外多人爭執及互毆，尚不知什麼原因導致衝突。警方正在調查中。

說唱歌手Darrell Caldwell出生在洛杉磯，自2015年以來發布了十張混音帶專輯，於2021年早些時候推出今年首張錄音室專輯「I am Mr. Mosely 」。業界評論專家認為他的演出富有獨特流暢及奇特表現力。有媒體稱他是近十年來西海岸最原始風格的塑造者。

洛杉磯 加州 南加

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