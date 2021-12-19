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南加內陸兩城市同一天兩起致命車禍

記者啟鉻／聖伯納汀諾綜合報導
庫卡蒙加牧場市、雷德蘭市同一天兩起致命車禍三人死亡。（警方提供）
庫卡蒙加牧場市、雷德蘭市同一天兩起致命車禍三人死亡。（警方提供）

南加內陸周末在一天內連續發生兩次車禍，導致三死。一起車禍在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga），一名駕駛死亡。另一起車禍在雷德蘭市（Redlands），一名偷車嫌犯遭警方追擊，撞向路邊民宅，導致車上男女乘客死亡。

庫卡蒙加牧場市車禍發生在17日（周五）上午，位於Arrow Route與 Hermosa路交匯處。事發時，安大略市居民帕爾莫（Justin Palmer），47歲，駕車在Arrow Route向西行駛，與東向線在路口左轉的一輛車相撞，車主是拉汶市（La Verne ）居民，車禍導致帕爾莫重傷送醫不治。車禍原因正進一步調查中。警方也提醒目擊者提供車禍線索。

當日午後，雷德蘭市警方追擊一名偷車嫌犯，嫌犯駕駛偷竊的輕型卡車慌不擇路，撞進高地市（Highland）一處民宅，車上兩名乘客死亡。

警方表示，聖伯納汀諾縣警方在當日午後近4時15分，巡邏時看到在Greenspot路行駛的一輛輕型卡車，與日前一起綁架案失竊車相吻合。警方試圖攔截，嫌犯拉阿（Anthony Lara）駕車急速逃離，警方確信嫌犯車上有槍。

嫌犯駕車行駛到高地市Baseline街時，失控撞向路邊一棟民宅。車上乘客、49歲男子及一名32歲女子當場死亡。被撞擊民宅內一名男子及一隻寵物狗沒有受傷，已轉移到安全地方。警方表示，死亡乘客與嫌犯關係正在確定中。

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