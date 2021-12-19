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年底南加房市並未進入傳統交易低潮 反是供不應求

記者楊青／洛杉磯報導，
最近兩周南加州華人聚居城市的房屋交易一覽。（唐冠軍提供）
最近兩周南加州華人聚居城市的房屋交易一覽。（唐冠軍提供）

資深房地產經紀唐冠軍（Tom Tang）18日指出，進入年底，南加州房地產並沒有出現傳統的年底交易低潮，相反，很多地區不僅房源供不應求，而且相當部分地區大部分房子都是加價成交。目前的超低利息，是投資購房大好時機。

18日在「安心學堂」主辦的「房地產投資的優勢及稅務上的優惠」專題講座上，唐冠軍表示，進入11和12月，南加房市雖然沒有7、8、9月那樣漲勢凶猛，但交易市場依然火熱，不少城市房子都是幾天賣掉，且現存房源只夠維持十天左右，不少地區的房屋買賣是加價成交。亞凱迪亞過去兩周銷售47棟，存貨78棟，存貨過高，房價上漲機會不大；核桃市過去兩周賣掉31棟，目前上市27棟，存貨不足，房價預計繼續上升；爾灣現存44棟，過去兩周賣掉70棟，另60棟正在最後pending，房市供不應求；而在賣掉的70棟中有50棟是加價成交，七棟原價成交，三棟減價成交，房市異常火熱；奇諾岡存貨31棟，近期成交45棟，其中28棟加價成交。

唐冠軍表示，新年來臨，大家都在千方百計投資，但投資沒有十全十美。他認爲，有幾種特性的投資應該避免，包括：不能看通膨的投資不要去碰（比如把錢放在銀行）；沒有辦法操作的投資不要碰；如果購買的金融產品需要支付利息很高，不要去碰；高風險低報酬，最好不碰；不要用全部的現金去投資一個產品（可用銀行的錢做槓桿，將投資利潤放大）；假人之手的投資最好不要去碰；不懂的投資不要碰；別人代理的投資不要碰；操作的人賺錢比你多的投資不要碰；你沒有主動權管理自己的財產的投資不要碰。

他認爲，如果股票不適合，獨立投資不適合，獨立產業不適合，合夥經營不適合，長期租房不適合你，賺很多錢要補稅，那麽建議投資房地產，原因是房地產投資真實透明安全，有完整的法律交易條文，買賣雙方都有最好的保護，房子還有抗通膨的作用等等。

資深房地產經紀人唐冠軍（Tom Tang）目前超低利息，是投資購房大好時機。（檔...
資深房地產經紀人唐冠軍（Tom Tang）目前超低利息，是投資購房大好時機。（檔案照）

投資 房地產 南加

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