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南加商家繼續被打砸搶 兩人被捕 五人在逃

記者邵敏／綜合報導
南加商家接連發生打砸搶案件，此圖為洛杉磯縣一家被打砸搶的商家。（店員提供）
南加商家接連發生打砸搶案件，此圖為洛杉磯縣一家被打砸搶的商家。（店員提供）

臨近年關，打砸搶案件繼續在南加各地蔓延，南加范杜拉縣（Ventura County）西米谷（Simi Valley）兩家商店18日凌晨遭遇打砸搶，警方目前已逮捕兩名嫌疑人，另外五人在逃。

警方在新聞稿中稱，12月18日（周六）凌晨 3 時 30 分左右，多名劫匪闖入西米谷的Metro PCS，以及位於 East Cochran Street 2800 街區的商家 Core Health，進行入室盜竊案，這兩家企業的前門都被砸碎。

西米谷警方接到報案後在附近地區搜查時發現了兩名嫌疑人， 分別是21 歲的蘭卡斯特（Lancaster） 居民 Byron Moore，和 22 歲的洛杉磯居民 Kayla Dixson。警方從嫌疑人的車輛中追回了被盜物品，並逮捕他們。

警方在接下來的調查過程中發現，接連在同一地區發生的這兩起打砸搶事件，共有七名嫌疑人破門闖入商家，目前另外五名嫌犯仍然在逃。

已抓獲的兩名嫌疑人現被關押在范杜拉縣的監獄中。據監獄記錄顯示，Dixson因兩項重罪入室盜竊罪和一項重罪共謀罪被逮捕，保釋金是11萬。嫌疑人Moore的罪名與Dixson相同，同時涉嫌以重罪犯或癮君子的身分非法持有槍枝罪、在車上攜帶隱藏槍枝，Moore的保釋金是11萬5000。

兩名犯罪嫌疑人將於周二在范杜拉縣高級法院出庭。任何了解這兩起入室盜竊案的人都可以撥打 805-583-6950 與警方聯繫。

范杜拉縣西米谷兩家商店18日凌晨遭遇打砸搶。（西米谷警局臉書）
范杜拉縣西米谷兩家商店18日凌晨遭遇打砸搶。（西米谷警局臉書）

監獄 南加 洛杉磯

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