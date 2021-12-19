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恢復移民法官行政關閉權力 意指有權停止申請者被驅逐

記者王珂／洛杉磯報導
律師解讀移民法官行政關閉權力被重新恢復的意義。（Unsplash.com）
律師解讀移民法官行政關閉權力被重新恢復的意義。（Unsplash.com）

拜登總統近期恢復了移民法官的行政關閉權力，該權利在川普總統時期被取消，導致很多案件一旦進入移民法庭的驅逐程序，就必須審核並立刻做出決定。

律師張軍指出，川普總統時代，取消移民法官的行政關閉權力，相當於加速移民申請者的被驅逐步驟；比如當有人面臨移民法庭的驅逐時，即使這個人跟綠卡或公民配偶結婚了，也提交材料給移民局，移民局卻無法決定這起案件，必須要通過移民法官來處理，並且必須馬上決定是批准綠卡，或當庭驅逐，即法官無法正常終結案件，必須審核案子並立刻做出決定。

張軍表示，隨著拜登總統上任， 移民法官的行政關閉權力被重新恢復，意味著如果你在上庭期間，結婚並提交相關材料的話，移民法官有權決定當庭停止驅逐程序，關閉你的案件，讓你返回移民局繼續移民申請。

這既減少了移民法官手裏的案件積壓，也節省了不必要案件的處理時間，因為結婚類移民和其他簽證的申請，本身就屬於移民局負責。

在川普總統時期，移民申請一般都要等到最後上庭讓法官審理所有的案件，時間一拖都是好幾年，很多人認為這對申請者來說並不友好。

不過張軍說，這對合法移民來說其實沒有很大的影響，但對於來自南美洲的非法移民來說，無疑是讓他們去打一個曠日持久的戰爭。川普總統在競選期間就支持打擊非法移民，所以在任期間的這一政策導致移民法院積壓了成千上萬個案子。

對於移民法庭，處理案件可能就是他們日常的工作。但對於申請人來講，這無疑增加了他們的困難，很多人和家庭因此被拖延好幾年，很多家庭因此不能團聚。

拜登政府上台以後，逐步改善了一系列的移民政策，但要改變法律非常難，只能在執行上更多的人性化。他在不修改法律的前提下，增加了很多便民措施，比如恢復大部分面談，或者在不面談的情況下完成背景調查等。

對於申請加快的移民通過收取加急費而加快處理、不重複要指紋和生物指標、對非法移民包容性增大，使他們通過結婚留下來提供便利、增加移民法官等，都是一些非常便民的舉措。

移民局 川普 拜登

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