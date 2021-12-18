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德成行第五分店北聖蓋博開業 購物人潮湧動

記者王若然／聖蓋博報導
德成行第五家分店剪綵儀式，（左起）天普市市長喻穎章、德成行CEO何永信、何老太太、Ivan何、聖蓋博市長廖欽和、Andrew何。（記者王若然／攝影）
德成行第五家分店剪綵儀式，（左起）天普市市長喻穎章、德成行CEO何永信、何老太太、Ivan何、聖蓋博市長廖欽和、Andrew何。（記者王若然／攝影）

德成行第五分店18日在北聖蓋博市開幕，新店的市口好，裝潢簡潔大方，寬敞明亮，在熱鬧的剪綵儀式後，為客人提供了限時獨家購物優惠，首日迎來大批購物人潮。

影音來源:記者王若然

德成行南加州第五家分店地址5439 N. Rosemead Blvd., San Gabriel，是北聖蓋博（North San Gabriel）縣屬地與天普市（Temple City）交界處，屬於繁華商業圈，地理位置優越，有大片停車場 ，方便民眾購物。根據德成行市場行銷總經理Chris賴，在此地界開設分店，可以方便偏北的聖蓋博谷居民購物。德成行其他四家分店分別位於蒙特利公園市（兩家）、羅蘭岡和工業市。

德成行新店於當天上午10時正式舉辦開業典禮，有剪綵儀式、舞獅等活動，吸引大量民眾圍觀。出席開業典禮的嘉賓有德成行CEO何永信，他的母親何老太以及Ivan何，Andrew何。聖蓋博市市長廖欽和（Chin Ho Liao）、天普市市長喻穎章（Vincent Yu）到場祝賀並為德成行頒發賀狀。廖欽和說，很高興看到德成行來到該市開設分店，以前去德成行還要跑到蒙特利公園市等地，現在購物方便很多。

德成行新店開張，有好禮相送。購物滿38元、88元、188元、388元、688元、1388元、1888元，都有好禮相送，禮品包括精美月曆、贈品組合、溫馨禮品籃、愛心燕窩等，活動從18日持續至26日。

北聖蓋博新店保持了德成行經典的零售部的分配格局，包括各類參茸藥材部，新鮮農產品部，中醫看診中藥抓取部，中華傳統節慶、婚慶用品部，日常用品、食品部等。新店裝潢除了其他分店的特徵外，還裝有LED顯示屏，店內寬敞明亮讓人耳目一新。

新店開業第一天，就吸引了大批市民來購物。店內有高品質的參茸藥材，包括花旗參、金絲燕窩、冬蟲夏草、海參、干貝、鮑魚、花膠等，都是德成行最初建立品牌的主打商品，幾十年如一日保持高品質。此外，還有德成行直營的乾貨類產品，如乾蘑菇、各類豆子等都很受民眾歡迎。

店內新鮮蔬果部也是人潮湧動，德成行的蔬果商品是農場直營的蔬果部，每天清晨進貨，保證每日新鮮上架，現裝現賣。此外還有傳統節日、婚嫁、祭祀用品部，小家電，華人喜歡的糧油副食，囊括日常家用的柴米油鹽醬醋茶，來自兩岸三地以及韓國、日本、東南亞地區的各大米麵雜糧、調味品、速食品以及各種茶葉等。

德成行商品的另一大特色就是應景的各種大禮包，婚慶、長輩生日、新生寶寶、節日禮盒，在德成行都可以找到合適禮品，甚至有專門打造適合顧客禮盒的業務。

聖蓋博市市長廖欽和（Chin Ho Liao）（右）天普市市長喻穎章（Vince...
聖蓋博市市長廖欽和（Chin Ho Liao）（右）天普市市長喻穎章（Vincent Yu）在店內參觀。（記者王若然／攝影）
德成行新分店內寬敞明亮。（記者王若然／攝影）
德成行新分店內寬敞明亮。（記者王若然／攝影）

聖蓋博 天普 蒙特利公園

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