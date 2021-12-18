台美財稅法律講座登場 僑胞熱烈迴響
為幫助經常往返美台兩地的僑胞在疫情期間也能熟知雙邊第一手稅務資訊，北美華人會計師協會聯手台灣多個會計師公會，於18日、19日兩天主辦「台美2021歲末稅務法律暨理財論壇」，為兩地台美人總結2021年稅務法律，解讀2022年最新稅務動態。這場活動由洛杉磯世界日報、華興保險協辦，得到眾多僑胞熱烈迴響。
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處黃敏境處長、聯邦國稅局全美總督導Derek Ganter、聯邦眾議員金映玉、北美華人會計師協會會長張青會計師、台灣立法院總召柯建銘立委、中華民國會計師公會全聯會理事長、國策顧問黃奕睿，及台灣省、台北市、高雄市和台中市四個會計師公會的理事長，均出席線上講座支持，並向僑胞問好。
不同於其他講座，這場講座除了重申美國稅務、國際、查稅方面的重要性，也給予僑胞更多有關台灣稅務資訊，包括介紹台灣個人綜合所得稅、台灣遺產及贈與稅概念及不動產新稅制的連結、台灣資產如何進入美國信託以永續傳承等主題，旨在提供與海外僑胞息息相關的重要訊息。
籌劃該講座近3個月的北美華人會計師協會創會會長林清吉表示，疫情持續20個月，美台兩地僑民往來不易，因此特別策劃兩邊合辦活動，希望讓僑民不返台或回美，也可知道兩地的第一手稅務信息，妥善處理和安排自己的稅務和理財。黃敏境表示，此講座結合台美稅務資訊，尤其台灣多個工會提供台灣稅務資訊，相信能便利很多未能返台的僑胞。他感謝講員們抽空教授專業知訊，服務僑胞。
為方便台灣僑胞，論壇於台灣時間19日上午8時30分至下午2時舉行，歡迎有興趣民眾踴躍上線參加。ZOOM會議連結：https://bit.ly/SACPAA12182021；YOUTUBE連結https://bit.ly/SACPAA12182021YTLIVE；臉書連結https://www.facebook.com/chinesecpa.org。
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