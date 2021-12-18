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第五屆世界整合醫學大會17至20日召開

洛杉磯訊

第五屆世界整合醫學大會12月17日至20日線上、線下同時登場，主題聚焦「醫聚各界，全球健康」，慶祝中醫藥首次納入世界衛生組織（WHO）全球醫學綱要系列。大會由世界整合醫學學會聯合會主辦，世界傳統醫藥論壇和美國中醫公會等近80家國際組織協辦。

本屆醫學大會為期四天設有五個論壇，包括中醫藥針灸論壇，慶祝中醫藥從2022年開始被世衛組織納入主流醫學；太極，氣功論壇，慶祝太極申遺成功週年；全球整合醫學療法論壇；健康高維生物保健製品論壇；國醫大師傳承和核宇時空醫學論壇。大會還有兩個特別節目，郭林新氣功抗癌團體演示和藥王孫思邈長壽秘方手心扣打腳心演示。

整合醫學學會聯合會主席王英秋博士表示，提升人類大健康的維度，把大健康理論和應用技術植根於全球民眾中，做到人人學習養生、家家有保健計劃、推動全民大健康，是中醫中藥在經歷幾千年之後新的發展方向，這一理論得到眾多中醫中藥專家的關注和支持，包括美國國際醫藥大學陶翼青，世界中醫藥聯合會危急重症專委會方邦江，全歐中醫藥專家聯合會朱勉生，澳大利亞中醫藥學會鄭建華等專家，都將參加本次大會。

整合醫學學會聯合會執行主席傅學理表示，包括黃正明、王喬華、魏坤三位院士和韋貴康，李佃貴，孫光榮，石學敏四位國醫大師，以及80多個國家整合醫學界近百名專家向大會提交論文，並將在17和18兩天大會上用中文，19和20日用英文發表各種創新理論和實用技術。

大會將通過http://www.qihuanghealthcare.cn和https://youtu.be/yMYDsGusDP8等全程直播，免費收看，詳情可電626-215-3353或加微信Jackfu626詢問。

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