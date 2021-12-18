洛杉磯18日新冠確診病例翻倍

洛杉磯地區的新冠確診病例翻倍。（美聯社）

隨著Omicron 病毒在南加擴散，加上年底Delta病毒傳播加劇，專家擔憂今年冬季將有新一波的疫情高潮，恐對醫療系統造成壓力。洛杉磯 縣18日激增3730例新冠確診病例，為近幾個月來單日新增最高，也是15日新增病例數的兩倍。

洛杉磯縣近日確診病例數明顯上漲，18日確診3730病例，是洛縣連續第二天單日新增過3000。截至16日，洛縣七天平均日新增病例數為1587例，與兩周前相比增長近19%。洛縣最近一周的七天平均確診率也從1.2%上升至1.7%。

橙縣、河濱縣17日發現了第一例Omicron病例，其中橙縣感染該病毒的人施打了兩劑疫苗，近日在美國境內旅行過。河濱縣感染者也接種了兩劑疫苗，生活在河濱縣西部。當地衛生部門正在調查其是否旅行過。

根據洛杉磯時報，加州 截至17日有3589住院病例，與兩周前相比，增長了約12%。其中南加州部分縣在同期內增長更多，例如洛杉磯縣增長近31%，河濱縣增長約26%。

截至15日，加州發現Omicron病毒感染者有49例，然而並不是所有的確診病例都有經過Omicron的篩檢。相比之下，Delta病毒確診者有18萬4700人，目前仍是加州的主導新冠病毒種類。但是專家預估未來將有更多Omicron病例出現，該病毒被認為更容易侵入人體免疫系統。