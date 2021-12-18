王愛琳表態參選亞凱迪亞市議員

王愛琳宣布參選亞市市議員，她也是亞市商會成員及鑽石吧獅子會理事。（記者張宏／攝影）

亞凱迪亞 市11人遞交了市議員面試 申請書，其中九位是華人 。亞凱迪亞（Arcadia）市府連續三天對11名申請人進行了面試和討論，但是無人獲得多數支持票，同時市府也未能對舉辦特別選舉達成一致。因此，第五選區前市議員Roger Chandler病逝後留下的空缺未能遞補，但華人市民王愛琳表示要參加明年11月的選舉。

王愛琳是亞市商會成員也是鑽石吧獅子會理事，住在第五選區，她在群里看到亞市民眾的某些利益沒有保障，因此萌生了參選的念頭。她的目標是明年11月參加選舉，但如果市府提前舉辦特別選舉，也會積極投入。她經營客戶輔導學習的教育工作，看到很多家長對在居民區搭建通訊塔的議題很關心，擔心通訊塔對孩子的身體有危害，此外，亞市遊民也是華人關注的問題。

她表示，這些議題都需要有人站出來代表華人說話，自己作為亞市商會的一員應該為華人發聲。她在亞市做了十多年的義工，積極參與社區的活動，包括2017年送火雞到老人中心，2018年為警局募款，在山貓野火時期也為消防局積極提供幫助，疫情發生後多次為美以美醫院捐助防護用品等。她希望亞市的華人能團結起來，共同為自己的權益發聲。

亞市市長戴守真表示，明年年初亞市議員選區重新分區，雖然和目前的選區差別不大，但也會有部分變更。對於目前Roger Chandler的遺缺，四位市議員很難達成共識，從11名候選人中選出一位繼任人選。他和副市長鄭博仁提議進行特別選舉，但是投票結果也是2：2，只好作罷。如果因此影響重大決議，市民可以起訴市府，法官可要求市府30天內指定人選，否則就必須進行特別選舉。

市府收到了11份市議員職缺申請書，其中9人是華裔。但是，有些人對於市政運作程序了解不多，因此四名市議員無法統一意見。