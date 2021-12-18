洛杉磯縣五縣政委員選區重劃完成

洛杉磯縣五委員選區重劃版圖。（洛杉磯選區重劃委員會）

洛杉磯縣選區重劃公民委員會本周批准了新的縣政委員選區邊界，重新建立了洛縣 88 個城市、125 個未合併社區和數百萬居民的縣政府代表，新更改的選區邊界立即生效，其中第一選區的亞裔人口占25.6%，在五個選區中比例最高。

新的邊界地圖於 2021 年 12 月 15日星期三通過，此項變更經由獨立的公民重新分區委員會的 14 名專員創建，他們都是洛縣居民。

民眾被邀請繪製並提交繪製邊界的地圖以供委員會審核。提交到委員會審核的參考地圖共有113輻。今年以來重劃新選區委員會共舉辦了50場民眾公聽會議。在11月和 12月期間，有超過 3000 人透過線上研討會參加，或在YouTube觀看公聽會。在此期間，委員會工作人員也檢閲了提交的3,800 份書面意見。

洛縣政委員會主席Holly J. Mitchell表示，「感謝那些自願為委員會服務的公眾人士，以及那些參與重新分區過程中，發表意見參與這項民主活動的人們。作為代表第二區的洛縣委員，本人熱烈歡迎沿海城市，以及洛杉磯國際機場 的加入。從Baldwin Hills到沿海的城市以及其間的所有社區，我都致力於提供公共服務的連貫性，並滿足選民的多樣化需求。」

洛縣第一區委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）表示，在過去七年裡有幸代表聖蓋博 谷（San Gabriel Valley）、Eastside、Northeast LA 和 Southeast LA的各個社區，多年來在這些地區共同提出的各種倡議，在疫情爆發時一起合作，為社區居民迅速應變。這些工作將繼續下去，期待著為新規劃的第一區服務。居民和合作城市應相信，項目和服務不會中斷，本人確保順利交接。

第三區委員Sheila Kuehl表示，她熱烈歡迎那些即將成為縣第三區居民的人，並將繼續自豪地代表第三區的所有選民，以及共同努力促成服務的無縫接軌。 然而，委員會在最近幾天匆忙通過了重新劃分地圖，導致有些變化沒有經過審查，可能帶來第三區和第五區人口的同質化，降低了各地區不同人口的代表性。

第四區委員韓珍妮（Janice Hahn）表示，獨立的公民委員會剛剛創造了歷史，這張新地圖將意味著巨大的變化。數百居民有了新的洛縣委員，同時洛縣委員也有了新的選民。 這將會是一個挑戰，但我毫不懷疑，我和我的同事將努力確保社區得到平順的交接，在此過渡期間不會有任何項目或問題被遺漏。

第五區洛縣督導巴格（Kathryn Barger）表示，洛杉磯縣擁有超過1000萬居民，重新分區的過程很重要，因為過去十年中人口有了很大的增長和變化。她很高興繼續代表洛縣北部以及San Fernando和聖蓋博谷山麓社區，這些地區對優先重視環境議題有共同的承諾，她將繼續支持公平獲得縣府資源和服務，以正直和公平的態度代表選民們的需求和利益。