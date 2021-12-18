洛杉磯大都會交通局強化地鐵治安 保障警務經費

維拉紐瓦（中）巡視地鐵車廂治安。（LASD）

洛杉磯 大都會交通局理事會（Metro Board）日前通過了一項交通執法服務決議，繼續為地鐵 捷運系統的執法人員提供資金，抵制了當前「削減警務經費」（defund the police）的逆流，受到乘客們肯定。

影音來源: LASD

兼任Metro理事的洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）指出，洛杉磯有兩類乘客，一類是選擇搭乘大眾交通的人們，另一種是別無選擇而必須乘坐公共交通的人們，但他們都表示，安全是他們乘車的首要考量，每個人都應該感到捷運是安全的。

巴格強調，作為理事會成員，堅信安全和成本的解決方案必須是平衡的，而不是「非此即彼」的問題。政府需要多層次的安全保障方法，取消地鐵系統的乘務警察 或取消乘警經費的做法是錯誤的，而且永遠是錯的。

Metro運營洛杉磯縣公共交通系統，但洛杉磯縣警局（LASD）負責地鐵捷運安全，面對當前削減警察經費的噪音，警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）日前專門搭乘地鐵金線和藍線，現場調查治安狀況，了解乘客的關心和期待。

維拉紐瓦表示，他知道人們會提出批評，「我的天啊，車廂裡沒有穿制服戴佩槍的乘警！」不過每一個車站平台、每一條鐵路線都有具體情況。「但是，我仍然有一個謎團，大都會交通局理事會允許為遊民提供一段路線的運載，就像是一個移動的無家可歸者營地，又如何能夠滿足常規乘客們的期待？這是令人難以置信的。」

一位地鐵警察向警長報告，地鐵車站麻煩不斷，每日有成千上萬的乘客，他們常規成為被襲擊的目標，甚至成為快閃打劫的對象。尤其是在冬季月份裡，一些遊民會睡在地鐵電梯間裡過夜。

在維拉紐瓦巡視車廂期間，一位年長的乘客對他說，有些遊民就睡在車廂裡。「我很關切一些青年女子和單身女子，她們在凌晨或深夜時搭乘地鐵不安全。」他表示，如果有警察在列車上執法將是非常好的，可以保障車廂所有的乘客安全。

一位女乘客說，「坦率地說，作為一名女青年，我在搭乘地鐵時一直感覺不安全。」還有一位女乘客表示，現在乘地鐵不如以前安全，警方必須採取整改行動。

一位白人男乘客直接投訴，「我通常會在早晨搭乘捷運藍線，但在今天早晨，有人朝我吐口水，雖然我是第一次遭遇，但聽工作人員說，這種狀況習以為常。」另一位女乘客說，「有一個男人兩次朝我扔東西。但如果看到車上有乘警，我就會感到安全得多。」

洛杉磯縣警局交通分局 (Transit Policing Division，TPD) 是世界上第二大交通執法機構，為大都會交通局 (Metro) 提供合同運輸服務。洛杉磯縣是美國人口最多的第一大縣，TPD為整個 1433 平方哩的輕軌和公車系統提供運輸警務服務。