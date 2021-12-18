南加香港校友聯會聖誕餐舞會募款25萬嘉惠學子

香港校友會聯會舉辦「第25屆聖誕餐舞會」感謝各界支持。（左起）任霜霜、施靜虹、Ron Louie。（主辦單位提供）

洛杉磯 訊

南加州香港 校友會聯會暨獎學基金日前於洛杉磯市朋那凡丘酒店(The Westin Bonaventure Hotel) 舉行「第25屆聖誕餐舞會」，香港駐三藩市經濟貿易辦事處處長曾舜雯出席，與300多香港校友共襄盛會，同慶佳節，晚會共募得逾 25 萬美元嘉惠學子。

會長任霜霜宣佈，截至11月底，獎學基金結存總額為 610 萬美元，目前正朝著1000萬美元目標邁進。經過25年的努力，香港校友會聯會獎學基金已經取得驕人之成就，他們一直扶持香港及加州成績優秀但經濟困難之學生在美國攻讀大學，透過獎學基金成功培育了逾 130多位香港留學生及本地高中畢業生，共支付之獎學金總額超過 210 萬美元。

3位獲獎學金之本地學生 Casey Lee、Zhuojing Lisa Lu、司徒小琳，以及3位來自香港之學生陳芊泓、楊藝、麥敬謙分別上台報告個人學習進程，並感謝校友會獎學基金之支持。楊藝與麥敬謙以小提琴及喇叭吹奏古典樂曲，觀眾報以熱烈掌聲。

2022年候任會長施靜虹 (Ching Louie) 表示，她曾參加一個年輕人的葬禮，其父母勇敢地將剛逝世兒子的器官如心臟、視網膜、腎臟等捐給超過六位受惠者，偉大的奉獻精神激勵她繼續從事慈善工作。她表示，校友會們齊聚一堂，傳承傳奇，就是為子孫後代照亮道路的無名英雄。她感謝大家共同幫助有需要的學生，她以「我們需要你的經濟支持，但最重要是我們歡迎你的參與」與大家共勉。

當晚的娛樂節目由香港著名酒廊歌手蘇姍 (Suzan Guterres) 演唱眾多國粵英語經典金曲，民眾在舞池中翩翩起舞，節日氣氛相當濃厚。