加州州長砸3億重金打擊團夥快閃搶劫

加州州長紐森擬砸下３億元重金打擊犯罪 。（美聯社）

加州 州長紐森 17日週五表示，他將在三年內尋求超過 3 億美元的資金，以加強執法力度，打擊零售盜竊行為，特別是打擊最近引人注目的快閃搶劫案（smash-and-grab robberies）。

紐森說，犯罪和暴力問題不僅在加州，而且在整個美國都是頭等大事，最近一些備受矚目的零售盜竊活動突出了這一點。這些有組織的零售暴徒對加州地區以及這個國家的安全感產生了深遠的影響。

紐森提議向當地執法機構提供 2.55 億美元的撥款，以便在未來三年內在商店部署更多警察，以阻止有組織的零售犯罪。2500萬元金幫助遭遇有組織的快閃搶劫和盜竊的受害商家。紐森還表示，將擬定法律讓市民可以起訴私家製造的「幽靈槍」及非法武器。紐森說，「我們在成倍地增加公共安全預算 並將與加州執法人員一起打擊犯罪。」

紐森的計畫獲得了民主黨員以及加州眾多商業機構領導人的讚許。加州零售商聯合會（California Retailers Association）主席及CEO Rachel Michelin稱讚說，「解決犯罪增多的問題沒有單一的辦法，但是州長對於解決零售業盜竊案的預算是打擊有組織盜竊犯罪的重要一步。」

然而一些加州共和黨員對紐森的計畫有效性表示懷疑，稱該計畫能做的太少、太晚了。共和黨籍的加州眾院公共安全委員會副主席Tom Lackey說，「給執法人員更多的資金是件好事，但如果極左檢察官繼續放行被抓的罪犯，這樣的預算案不會阻擋加州的犯罪大潮。」

加州參院共和黨領袖Scott Wilk說，民主黨一而再再而三地推動「罪犯第一」的政策，讓原本法紀嚴明的加州變成了犯罪者的避風港。