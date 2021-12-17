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機器人抓藥送餐 華人業者招工難或有解

記者王若然／洛杉磯報導
德成行員工從機器人上拿下取藥單。（記者王若然／攝影）
德成行員工從機器人上拿下取藥單。（記者王若然／攝影）

近日，南加州不少中餐廳、商鋪中出現了一位新「員工」，它穿梭於餐桌，貨櫃之間，為送餐、送貨而忙碌著。一遇到有人攔擋，就奶聲奶氣地說，「我來啦，請讓一讓。」這位員工就是送貨機器人，近期出現在眾多華人餐廳等商家中，吸引不少民眾駐足觀賞。機器人能抓藥送餐是否可以幫助老闆緩解「招工難」？

影音來源：記者王若然

德成行工業市分店約在兩個月前開始投入使用送貨機器人。這款機器人由三層貨價和底座構成，最上面有液晶顯示屏，可以顯示運送的貨物。根據德成行市場行銷總經理Chris 賴，這款機器人主要用於為客人取藥，客人可以在店門口告訴店員需要領取的藥材，店員再將藥材單用機器人送至店中的藥舖，藥舖的店員看到藥單後，抓藥再通過機器人送至門口客人的手中。

Chris 賴說，這樣就節省了客人的時間，在抓藥的同時，客人可以買菜、購物等，抓藥也不必走到店後面，十分方便。據他了解，一些餐廳也投入使用了這款機器人，但商場、超市還不多見。他說，投入使用機器人約兩個月，客人反響很好，他們覺得很新穎、有趣，讓購物變得效率很高。

Chris 賴介紹說，德成行的很多商品屬於傳統，如參茸藥材、燕窩蟲草等，但老闆喜歡走現代化科技路線，積極運用最新科技。例如，德成行近幾年網路商業發展迅速，雖然只有南加州有實體店，其商品已經行銷全美各地。

目前德成行只有工業市店使用了機器人，但Chris 賴表示其他店鋪也打算投入使用機器人送貨。他說，這樣一台機器人，需要技術部門維護，算下來成本約有1萬多。

有不少華人餐廳也使用了同款機器人。例如某港式早茶店用機器人將食物從後廚送至客人餐桌。機器人到達指定餐桌後，會報出餐桌名和相對應的菜品名，客人可自取或由附近的服務員端給客人。

餐廳從業者鹿強認為，在餐廳使用這樣的送餐機器人其實很難。首先，機器人要事先根據餐廳內部的餐桌椅擺放設定線路。但是餐廳內的擺設常常變化，例如一個四人桌可能變成八人桌，這就需要重新為機器人設定既定路線。其次，餐廳中客人很多時，機器人穿梭在人群中，送餐也會有衛生隱患。再次，他認為這樣一台機器人需要技術團隊的日常維護，也根本無法取代一個人力。因此他認為機器人送餐噱頭大於其實用性。

加州 南加 華人

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