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華埠朝代廣場被開發 數十攤販抗議被失業

記者謝雨珊／洛杉磯報導
華埠公平發展會與朝代廣場攤販齊向開發商提出兩項訴求。（記者謝雨珊／攝影）
華埠公平發展會與朝代廣場攤販齊向開發商提出兩項訴求。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯華埠的朝代廣場（Dynasty Center）是當地老僑主要的購物中心，數十家攤販販賣各式傳統服飾、家電用品、兒童玩具等日常生活品。如今該廣場被開發商買下改造，不僅阻斷了當地攤販們的生計，也抺去了裝載著幾代人回憶的場所。多名攤販及居民17日聚集在朝代廣場前，抗議開發商為了金錢利益改變當地居民的傳統生活，他們認為「沒有朝代廣場，華埠將被改變」、「華埠是非賣品（Chinatown is not for sale」等。

根據華埠公平發展會（CCED) ，若開發商Redcar Ltd日後將朝代廣場的攤販們都趕走，將有近百位攤販可能無處做生意，因為朝代廣場是華埠最後一個傳統社區購物廣場。該會為了協助居民及攤販，向開發商提出兩項訴求：第一、停止驅趕攤販；第二、不得提升店鋪租金，降回原來的房租，因為疫情仍未結束，提高租金將會加重攤販們的經濟負擔。

事實上，不少開發商在過去幾年已買下了位於華埠的多個傳統廣場，改建翻造，但對於當地居民來說是場惡夢。在朝代廣場攤主之一周女士表示，原本在華埠The Shop廣場擺攤，但該廣場於2020年3月被開發商Redcar Ltd買下，攤販們被迫遷移到朝代廣場經營。今年7月朝代廣場又被同一個發開商購入，「他們要求20多家攤販在2022年搬走，其他攤販們都要在2023年離開，我不知道要去哪（擺攤）了。」

除了周女士，部分在朝代廣場攤販業者也站出來發聲說，他們販賣旗袍、佛像、香壇、玩具等傳統生活和文化用品，象徵著傳統文化。另有攤販業者表示，他們依賴著在朝代廣場擺攤維生，不能繼續擺攤等於丟了工作，叫人如何生存？

除了攤販業者不滿朝代廣場被開發，附近居民也表示不滿。住在華埠超過50年的Pauline奶奶表示，朝代廣場是大家悠閒逛街的地方，也是購買衣服等日常用品的好地方，廣場攤販什麼都賣，非常方便。她不滿商人剝奪當地居民的需求，盼望華埠居民團結一同抵制，守護朝代廣場。華埠公平發展會志工越華僑Charlotte阮，從小在華埠長大，童年經常在朝代廣場買必需品跟玩具，廣場對她來說是個開心的回憶，因此她將與居民站在同一陣線，對開發商表達抗議。

在朝代廣場擺攤的周女士。（記者謝雨珊／攝影）
在朝代廣場擺攤的周女士。（記者謝雨珊／攝影）
洛杉磯華埠的朝代廣場（Dynasty Center）是很多當地老僑「必去」的購物...
洛杉磯華埠的朝代廣場（Dynasty Center）是很多當地老僑「必去」的購物商場。（記者謝雨珊／攝影）
華埠公平發展會（CCED) 志工越華僑Charlotte阮，童年經常在朝代廣場買...
華埠公平發展會（CCED) 志工越華僑Charlotte阮，童年經常在朝代廣場買必需品跟玩具。（記者謝雨珊／攝影）
住在華埠超過50年的Pauline奶奶（中）認為朝代廣場非常方便。（記者謝雨珊／...
住在華埠超過50年的Pauline奶奶（中）認為朝代廣場非常方便。（記者謝雨珊／攝影）

華埠 租金 疫情

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