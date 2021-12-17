玫瑰花車遊行安全規則：無篝火、無帳篷、無未種疫苗

在特定看台上觀看電視的民眾，必須提供接種疫苗或72小時內陰性證明。（檔案照，記者丁曙／攝影）

2022年元旦玫瑰花車遊行 （Rose Parade）僅剩兩週時間，12 月 16 日巴沙迪那（Pasadena）市府官員和玫瑰遊行組委員會公布了第133屆花車遊行的「三無」安全新規則，「無篝火、無帳篷、無未接種疫苗 者」，要求所有當地和外州的參加者都需要知道和遵從。

由於冠狀病毒大流行肆虐，去年的玫瑰花車遊行活動被取消了。但是，2022元旦將恢復以往在科羅拉多大道（Colorado Boulevard）上的花車及樂儀隊遊行，以及大學美式足球比賽。但是，為了確保參與者的安全以及預防和控制病毒傳播，政府、警察 局、衛生局和組委會製定了嚴格的管制措施。

傳統上，幾十萬觀眾會在科羅拉多大道兩側安營紮寨，觀賞色彩繽紛的花車、威武宏亮的樂儀隊和神技雜耍的馬術隊的表演。但是巴市警察局長佩雷斯（John Perez）16日表示，警察要求當地民眾和外州遊客們都要輕裝簡行，該區域將有2000名警務和保安人員在大街上巡邏。

佩雷斯說：「希望你們把所有的大物件都留在家裡，現場必須沒有家具、沒有沙發、沒有篝火。所有這些通常必須清理掉的東西。我們鄭重地要求你們，不要將這些東西帶入巴沙迪那。」

巴市消防局長奧古斯丁（Chad Augustin）解釋說，急救人員經常看到除夕和元旦當天的服務電話增加了100%。一些典型的求助電話包括：藥物和酒精過量、體溫過低和其他醫療緊急情況。 然而，一些最麻煩的電話與人們在大街上經常用燃燒的木頭有關。他說：篝火產生的餘燼可能會迅速蔓延到建築物上或讓衣服著火。除了禁止未經授權的作為座位的帳篷、沙發和梯子外，地方官員還將禁止非法篝火取暖。

遊行組委會官員邀請居民購買電視角附近一個看台的門票，如果他們需要一個地方在一起觀看遊行。但是，這些人將被要求提供疫苗接種證明，或在遊行之前的72小時內的COVID 檢測呈陰性證明。