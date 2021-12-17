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網傳17日校園槍擊 洛縣警方認為無確實證據

洛杉磯訊
聖瑪利諾高中校園平靜，教學秩序正常。(本報檔案圖)
聖瑪利諾高中校園平靜，教學秩序正常。(本報檔案圖)

社交媒體瘋傳17日（本周五）是「全國校園槍擊日」，全國各地學校陷入高度戒備狀態。南加州各學區周五正常開放，教學秩序井然。洛杉磯縣警方表示已在高度警戒中，沒有任何可信證據顯示學校受到了威脅。

聖瑪利諾市警察局（San Marino Police Department）16日向市民和學區發出通知，指出警局和執法合作夥伴會認真對待每一份威脅報告，直到可以確定它是毫無根據的，並且不涉及公共安全問題。家長、家人、朋友、學區工作人員和社區中的每個人都必須向執法人員報告威脅信息，並且不要在社交媒體渠道上進一步分享這些信息。此信息目前在多個社交媒體平台和新聞機構上廣泛傳播，如果看到威脅，特別是指定特定位置或暴力威脅，則必須通知執法部門。在許多情況下，向執法部門發出的此類通知已被證明是挽救生命的行動，民眾通過報告信息採取的行動將會挽救生命。

洛杉磯聯合學區周四晚也給家長和學生發出公開信表示，學生和教職員工的安全至關重要。最近幾天，各種社交媒體瘋傳有槍擊威脅校園的傳聞，學區意識到針對學生和校園的各種暴力威脅的可能性，但目前雖然沒有理由相信學校有任何危險。但是，任何威脅學校的信息都會引起高度重視，學校和警方已準備好，隨時採取任何必要行動，以確保校園持續安全。

南加多個學區同時提醒教師員工和學生，如果看到任何可疑現象馬上報告，各地校園同時增加了巡邏，確保任何潛在的威脅都得到充分調查和適當處理。

聯邦國土安全部周五也表示，沒有可信的證據顯示校園會受到攻擊，但國安局同時但敦促公眾保持警惕。各地警局表示，最近幾天對校園的槍擊威脅傳聞來自TikTok等社群媒體，並不可信。儘管如此，全國各地也有少數學區在周五停課關校。

學區 槍擊 南加

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