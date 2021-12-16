洛杉磯僑教中心主任送舊迎新 僑界500人晚宴共聚一堂

南加州全僑合買禮物贈送張皓鈞（中）。（記者謝雨珊／攝影）

洛杉磯 華僑文教服務中心新上任的主任陳敏永，15日抵達洛杉磯履新。南加州 僑界迎新送舊，16日晚在羅斯密市設宴歡迎陳敏永，同時歡送即將離開的主任張皓鈞。全僑晚宴開44桌加上主桌，共近500人共聚一堂，場面溫馨熱鬧，這也是疫情後，南加 州僑界難得一見的壯觀場面。

陳敏永對南加州僑界人士來說一點都不陌生，他曾在2016年1月從外交部日本大阪辦事處，轉任洛杉磯華僑文教中心副主任。陳敏永這次回到洛僑中心挑起主任職位，不少熟悉他的南加州僑界人士替他感到開心，也期待與他合作。

陳敏永表示，之前在洛杉磯服務過，這次返回洛杉磯見到很多老朋友，感覺像是回家一樣。感謝南加州僑胞的熱情歡迎，期待未來一起合作及努力。

至於已與大家熟絡的張皓鈞主任，因和越南僑商熟悉關係緊密，語言更加適應，1月將調回胡志明市。

高啟正表示，張皓鈞可說十項全能，會唱歌也會打球，酒量更是一流好，在洛杉磯僅一年多，廣交善友，很快就與大家打成一片。祝福張皓鈞主任在越南繼續努力為僑胞服務。

中華會館主席廖美華表示，張皓鈞主任在過去一年多，為大家服務很多，聽到他要離開，相當不捨，不過也為他榮調感到開心。她也相信陳敏永將會為僑胞盡心盡力服務。張皓鈞對於僑胞設宴歡送表示感動及感謝，並當當場獻唱一首歌送給僑胞們。