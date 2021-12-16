加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

2020年10月亞利桑那的一處SAT考點，考生大排長龍，大多來自加州。（記者楊青／攝影）

在加州大學 系統（UC）去年取消SAT 和ACT 測驗，作爲入學錄取新生最重要元素後，全美人數最多的加州州立大學系統（CalState）正積極跟進，州大理事會計劃在明年1月通過改革提案、3月投票表決，永久取消SAT和ACT、採用包括以在校學業成績、低收入家庭等作爲錄取標準。

洛杉磯時報報導，州大系統計畫以下列四項類作為錄取依據，制定新的量化公式，包括：一，加大和州大要求的15門大學預科課程(college preparatory)的高中平均成績；二，完成上述最低要求15門課以外的課程數量；三，該學校低收入學生百分比、該學校是否為州大合作夥伴，與住家是否靠近州大校區；課外活動，包括領導力、工作、社區活動，以及家庭教育水平。

部分州大系統理事認爲，低收入家庭學生沒有時間和金錢，準備考試和參加補習班，並不代表他們沒有學習能力。州大計畫取消SAT和ACT作為入學要求，可能導致全國更多大學，不再接受標準化考試作爲新生錄取的評估標準。

不需要入學考試成績的大學，從兩年前的1075所增加到目前1815所，部分原因是在疫情期間難以獲得SAT和ACT 考試預約。在2020-21年的入學季，向Common Application提交考試成績的學生比例，從2019-20年的77% 至 43%。

加州州立大學總校長約瑟夫·卡斯特羅 （Joseph I. Castro）表示，他支持取消考試要求。

在加大理事會去年投票決定取消SAT和ACT要求之後，州大積極跟進，提出取消SAT和ACT要求動議，這將使加州成為全國取消這兩項考試的先鋒。州大理事會認爲，高中GPA比SAT更能預測加州大學一年級學生和一、二年級學生的保留率。州大表示，他們在不同的學生群體驗證了類似結果。

但與此同時，取消兩項考試遭到不少家長、學生、學者强烈反對。一些科學、技術、工程和數學領域的教師質疑，如何在沒有測試情況下，評估學生學習能力。文科教師也想知道，如何評估學生的寫作能力，這關係到整個美國未來的教育水平。而與UC和Common Application（由 900所公立和私立大學組成的聯盟）不同，州大申請不要求提交入學作文，這將使得州大對新生錄取，幾乎沒有學術要求。

不少大學教授認爲，SAT和ACT考試成績提供了大學對高中畢業生準備努力和學習能力的一些洞察，尤其對於州大入學門檻低至平均成績2.5，如果標準考試和作文全部取消，何以衡量學生學習能力和動力？

如果理事會最後通過取消SAT和ACT，這意味著即便學生主動提交考試成績，也根本不會影響錄取，只是作爲幫助被錄取的學生，進入數學和英語課程的參考。