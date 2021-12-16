我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「要確保台不好對付」 伯恩斯獲參院通過任駐中大使

黑五才促銷 新加坡航空將取消台北洛杉磯直飛航班

南加約書亞樹國家公園 可享受大自然和奇石魅力

記者王若然／洛杉磯報導
石頭山氣勢不凡。（記者王若然／攝影）
石頭山氣勢不凡。（記者王若然／攝影）

想要從忙碌的生活中放鬆一下，感受大自然，卻又不想遠行？可以考慮南加約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）。該公園距離聖蓋博谷地區僅約兩小時車程，甚至可以當天往返。在這裡既可以觀賞滿天繁星，還可以近距離感受風化成各種造型的大石頭，以及奇形怪狀的約書亞樹的魅力。

影音來源：記者王若然

來約書亞國家公園看星星，是喜歡遊玩的南加民眾必去的景點之一。深入公園內部，沒有城市燈光的干擾，可以看見滿天星辰和銀河。選擇月亮不那麼明亮、天氣晴朗的夜晚去，觀星效果最好。民眾可以隨時將車停在路邊，下車看星星，或者去某個營地，坐下看星星。不過沙漠地區晝夜溫差大，夜晚要注意保暖。如果沒有單反相機，民眾也可試試使用可以調整相機曝光時長的手機拍照，也可以拍出不錯的星空照。

白天去約書亞國家公園也別有趣味。造型奇特的約書亞樹和在風化作用下造型各異的石頭，令人應接不暇。公園有多條遠足路線，大多集中在公園北部。如果想一日簡短遊覽公園主要景點，可以從公園東北部的Osis遊客中心進入，這裡有乾淨的衛生間可以使用。接著Park大道開，沿路可以看到著名的「骷髏石」和巨大形狀怪異的Jumbo Rocks。

繼續沿路往前開，在Cap Rock分岔路往南開，可以開車到達Keys View，這裡海拔5185呎，可以向南遠眺聖伯納汀諾山群和棕櫚泉、科齊拉谷（Coachella Valley)等地，十分壯觀。此景點開車即可到達，適合不願意健行的民眾。

登高望遠之後，原路開車至Cap Rock分叉口，繼續向北走，就是隱秘山谷（Hidden Valley）。這是一條長約一哩多的環形遠足路線。這條路線正如其名，入口處是大石頭堆，看不到裡面，但一旦穿過這堆石頭，就會豁然開朗。裡面是由樹、碎石和峭壁組成的沙漠風光，就像走進一幅畫，近距離欣賞約書亞樹國家公園特有的風光。這片區域安靜、靜謐，長達一哩多的路徑不算難走。但沒有樹蔭，如果是中午來，還需注意防曬和補水。裡面峭壁上還不時可以看到攀岩者的身影。

去完這些景點，一天的時光也差不多結束，從隱蔽山谷開車出來，繼續沿著Park大道往北走，就來到西入口處，出了入口就是約書亞樹遊客中心。

約書亞樹國家公園外是Yucca Valley社區，這裡有餐廳、超市和民宿，想在這裡住一晚十分方便。這裡的Airbnb選擇非常多，價格也合理。

小檔案

約書亞樹國家公園

地址：74485 National Park Drive Twentynine Palms， CA 92277

電話：760-3675500。

Keys View遠眺一望無際。（記者王若然／攝影）
Keys View遠眺一望無際。（記者王若然／攝影）
隱蔽的山谷另有特色。（記者王若然／攝影）
隱蔽的山谷另有特色。（記者王若然／攝影）

約書亞樹國家公園 南加 聖蓋博

上一則

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

下一則

世界晚報╱華人夫婦因信仰未打疫苗 先生染疫過世

延伸閱讀

仙納度國家公園 夜間露營費用漲至30元

仙納度國家公園 夜間露營費用漲至30元
紅岩峭壁的錫安國家公園 四季分明、景色秀美

紅岩峭壁的錫安國家公園 四季分明、景色秀美
降價促銷華人旅遊市場拚買氣 積極部署國內外新行程

降價促銷華人旅遊市場拚買氣 積極部署國內外新行程

另類生活／3華人家庭組「大篷車」隊 RV結伴出遊

另類生活／3華人家庭組「大篷車」隊 RV結伴出遊
疫情趨緩一些熱門旅遊點已回春 有旅行社拼買氣降價500

疫情趨緩一些熱門旅遊點已回春 有旅行社拼買氣降價500

約書亞樹園渡假

約書亞樹園渡假

熱門新聞

華女劉洋洋車禍遇難，她的同事們設立了眾籌頁面幫助辦理後事。（GoFundMe網頁截圖）

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

2021-12-11 21:15
航空公司將經濟艙畫分出多個等級和價格，通過座位間隔、提前登機、選座位等方式來區分經濟艙的服務。（檔案圖）

航空公司經濟艙硬畫分3等級 每項服務都要錢

2021-12-13 02:14
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

2021-12-12 14:47
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

證明自願到美或有直系親屬 中國赴美探親限制鬆綁

2021-12-13 02:29
劉洋洋的丈夫在得知愛妻被撞死後，十分崩潰。（記者陳開╱攝影）

世說新聞／華女高管備孕期被撞死 家人崩潰求正義

2021-12-15 14:58

超人氣

更多 >
新世紀合成鴉片戰爭？美國全球通緝的武漢「毒梟藥王」

新世紀合成鴉片戰爭？美國全球通緝的武漢「毒梟藥王」
「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死
禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹

王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹
撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉

撞臉馬斯克 中國男子海外暴紅 太像了…網友懷疑AI換臉