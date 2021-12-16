新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空8月份開航的促銷廣告還歷歷在目，不到半年後竟然再次停飛。（讀者提供）

原本洛杉磯 至台北航線 有長榮、華航和新加坡 航空三家公司執飛，讓消費者有更多價格和服務的選擇。但新加坡航空公司近日宣布從2022年2月18日起，將不再執飛洛杉磯到台北的直飛航線，所有班機不管是前往洛杉磯或台北均需先經由新加坡再轉飛。

對此，新加坡航空發布聲明回應，「由於商業原因，新航將於2022年2月18日起停止提供洛杉磯至台北航線的服務。直接從新航購買機票並預計在2022年2月18日之後搭乘航班的乘客，可填寫在線協助申請表申請退款，網址為https ://www.singaporeair.com/request.form。 這包括使用里程兌換的機票，或使用現金和里程混合支付的機票。通過旅行社或合作航空公司購買機票的客戶，請直接聯繫他們尋求幫助。 對於此次航班中斷可能造成的任何不便，深表歉意。」

新加坡航空在今年8月25日起執飛每週三班洛杉磯至台北的航班，在此之前新航從2008年10月起退出該航線有13年之久。為此新航還推出各種優惠促銷，開航機票價格很誘人，經濟艙往返票價含稅788元，優選經濟艙(豪華艙)票價1318元，商務艙4818元。加上新航服務和飛機餐一向口碑不錯，讓不少民眾趨之若鶩。

有民眾反應，該航空公司在11月黑五時，還賣出很多五六百元的經濟艙機票，完全沒有停飛跡象，買到票的消費者本來滿心歡喜，結果不到一周就收到新航來信，宣布停飛洛杉磯到台北的直飛航線，讓很多民眾大呼不理解。

華人李先生表示，新航號稱服務好、吃的好，他購買了明年回台北的經濟艙往返機票，但沒想到最近就接到回程被取消的通知（因在2月18日之後)，致電該航空公司的電話卻都打不通。

有華人對此停飛表示不滿，華人孫女士表示，新航復航半年就再次停飛，讓消費者感覺被忽悠，雖然大環境不好，但是復航前就已是疫情存在的大環境，一個如此規模的公司開通航線難道不做市場調查嗎？明明發生的是預期之內的事情，航線說停就停，結果都是消費者買單。

她本來打算明年疫情緩解坐新航回台灣的，因為聽說新航機票價格和服務都很有吸引力，現在希望落空，讓她對這家航空公司印象大打折扣。