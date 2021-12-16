洛市商家需檢查顧客疫苗卡 但一些員工竟未接種

洛市商家需檢查顧客疫苗卡，但一些工作人員至今還未接種。（洛市華人商家提供）

洛杉磯市政府早在上個月就全面要求各商家，包括餐廳、酒吧、健身房等在內的企業，都需要檢查顧客的疫苗 卡，但據相關調查，執行難度非常高。同時有匿名者爆料，商家的一些工作人員都尚未接種疫苗，又談何去檢查顧客的疫苗卡？

據洛市一名不願透露姓名的餐廳工作人員Z女士稱，他們店裡的一些服務生至今都沒有接種新冠疫苗，Z女士說，「據我所知，我們店裡有好幾名服務生都沒有接種疫苗，老闆也沒有強制他們去接種，也沒有辭退他們的意思。」

Z女士表示，連店內的工作人員自己都沒有接種疫苗，又談何去檢查顧客的疫苗卡，「我們店門口確實是貼了一張需要提供疫苗卡的告示，客人如果主動出示的話，我們就看一下，如果沒有出示，那我們也不會強制檢查，雖然有法令，但大家基本上都是睜一隻眼閉一隻眼。」

對於商家工作人員沒有接種疫苗的問題，洛市華人 餐廳老闆鄭先生坦言，「政府規定商家工作人員一定要接種疫苗，我們餐廳的工作人員據我所知也都接種了，但他們如果不願意接種的話，說實話，我也會尊重他們的意見。」鄭先生說，疫情對餐廳打擊非常大，全面開放之後，餐廳招工非常難，哪怕提高工資也很難找到人，「在這樣的情況下，我不會因為員工沒有接種疫苗就辭退他，解雇了他們我又去哪裡找合適的員工呢。」

對於政府要求商家檢查顧客的疫苗卡，鄭先生認為根本難以執行，他說自己餐廳所在的位置治安環境非常糟糕，進出顧客形形色色，曾經發生多起治安案件，「如果我們強制客人出示疫苗卡，肯定會引起糾紛，吃虧的還是我們商家。」

洛市政府自11月29日開始就要求室內商家必須嚴格檢查疫苗卡，如果不遵守這項規定，將面臨警告和罰款。對此，鄭先生表示並不擔心，「我們這裡的治安非常糟糕，平時撥打110報警電話，警察 都不願意來，又怎麼可能會有政府工作人員到這裡來檢查疫苗卡的執行力度？」

鄭先生認為，涉及疫苗卡檢查的商家範圍非常大，政府根本無力監管，「一些商家可能運氣不好會被人舉報，根據規定，第一次違規會被警告，第二次就罰款，但我感覺，這樣的情況只會發生在極少數商家身上。因此檢查疫苗卡需要依靠商家自覺，但確實大家都各有難處，很難執行。」

洛市農夫市場的一名華人餐廳老闆表示，他們至今對於餐廳檢查疫苗卡的細節規定並不清楚，「農夫市場有很多家餐廳，同時擁有室內就餐空間，也有室外空間，不少餐廳就在打擦邊球，認為自己的餐廳無需檢查疫苗卡。」