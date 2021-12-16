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洛縣政委巴格將增加轄區執法經費 對抗快閃搶劫團夥

本報記者／洛杉磯報導
洛縣政委巴格轄區將增加經費對抗快閃搶劫團夥。（巴格官網下載）
洛縣政委巴格轄區將增加經費對抗快閃搶劫團夥。（巴格官網下載）

繼最近發生一連串備受矚目的快閃搶劫案之後，洛杉磯縣政委員巴格 (Kathryn Barger)

12月16日宣布，她將從她可自由支配的預算中提供 100 萬美元以加強她轄區的執法服務。

巴格的辦公室說，洛杉磯縣警局將收到這筆資金的分站，分別位於艾塔迪那（ Altadena）、Crescenta Valley、蘭卡斯特（Lancaster）、馬里布（Malibu）/Lost Hills、棕櫚谷（Palmdale）、聖迪瑪斯（San Dimas）、Santa Clarita Valley 和天普（ Temple）。其中天普市的華裔居民比例頗高。

代表洛縣第五區的巴格說，本月最繁忙的假日購物日將來臨，毫無疑問的，犯罪率正在上升。「最近的砸搶犯罪浪潮和各種搶劫案，犯罪分子在公眾眼中犯下罪行，無疑是膽大妄為的明證。這筆經費將有助於提供更多的執法，包括社區巡邏等。我認為每個人無論是在零售業工作、為親人購物，還是僅僅在家享受假期，都有權力感到安全」。

洛杉磯縣警局局長維拉紐瓦 (Alex Villanueva)肯定巴格此舉。他說，他要感謝縣政委巴格的慷慨支持，當犯罪率上升時，這筆資金將有助於洛杉磯縣警局為確保第五區的公眾安全而不懈地努力

洛杉磯 天普 預算

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