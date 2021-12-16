洛杉磯國際機場16日迎來今年最忙時段

LAX經濟停車場提供從設施到航廈24小時頻繁和免費的接駁服務。（LAX提供）

冬季假期旅遊旺季在洛杉磯國際機場 (LAX ) 迎來強勁開局，預計從12月16日至2022年1月3日，將有多達350萬旅客進出LAX，這是今年LAX最繁忙的旅行時段。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官賈斯汀·埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，他們致力在LAX提供乾淨、安全和健康的設施，機場將在假期期間提供額外幫助，以確保旅客擁有順暢愉快的旅行體驗。

初步測算，假期期間的客流量可能達到近350萬人次，占2019年同期近450萬人次的約77%。 和去年同期有185萬人次相比，今年忙碌程度是去年的兩倍。機場預計旅遊高峰日是 12 月 17 日、19 日、26 日和 1 月 2 日，在這些日子裡，每天都有超過20萬名乘客。LAX繼續成為今年國內旅行最繁忙的機場之一，預計明年國際航班數量將增加。

機場強烈建議客人提前計劃並使用Parking.FlyLAX.com 預訂停車位，以獲得最優惠價格和有保證的停車位。感恩節假期期間，機場的停車場在高峰期幾乎爆滿。在線預訂停車位是旅行者確保他們有停車位的最佳方式。

為方便起見，1號停車場現在提供代客泊車服務，旅客也可通過停車網站預訂。鼓勵旅客盡快預訂停車位，以獲得更大的折扣。 LAX經濟停車場提供從設施到航廈24小時頻繁和免費的接駁服務，並使用中央航站樓區 (CTA) 內的專用車道提供最快的交通服務。為幫助減少航廈附近的交通流量，旅客還可在經濟型停車場下車，然後乘坐免費接駁車前往航廈，而不是在機場內部的路邊下車。

抵達LAX的國際旅客應在出發前了解有關新冠病毒檢測 的新聯邦規定。鼓勵這些旅客在前往機場之前，查看當地規則和航空公司程序。所有LAX的設施和穿梭巴士內仍需佩戴口罩。詳情可訪問 FlyLAX.com/TravelSafely 了解更多信息。