我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院通過維吾爾法案 限制新疆產品進口

研究：單株抗體療法對Omicron變種病毒效果較差

洛杉磯國際機場16日迎來今年最忙時段

記者張宏／洛杉磯報導
LAX經濟停車場提供從設施到航廈24小時頻繁和免費的接駁服務。（LAX提供）
LAX經濟停車場提供從設施到航廈24小時頻繁和免費的接駁服務。（LAX提供）

冬季假期旅遊旺季在洛杉磯國際機場 (LAX) 迎來強勁開局，預計從12月16日至2022年1月3日，將有多達350萬旅客進出LAX，這是今年LAX最繁忙的旅行時段。

洛杉磯世界機場 (LAWA) 首席執行官賈斯汀·埃爾巴奇 (Justin Erbacci) 表示，他們致力在LAX提供乾淨、安全和健康的設施，機場將在假期期間提供額外幫助，以確保旅客擁有順暢愉快的旅行體驗。

初步測算，假期期間的客流量可能達到近350萬人次，占2019年同期近450萬人次的約77%。 和去年同期有185萬人次相比，今年忙碌程度是去年的兩倍。機場預計旅遊高峰日是 12 月 17 日、19 日、26 日和 1 月 2 日，在這些日子裡，每天都有超過20萬名乘客。LAX繼續成為今年國內旅行最繁忙的機場之一，預計明年國際航班數量將增加。

機場強烈建議客人提前計劃並使用Parking.FlyLAX.com 預訂停車位，以獲得最優惠價格和有保證的停車位。感恩節假期期間，機場的停車場在高峰期幾乎爆滿。在線預訂停車位是旅行者確保他們有停車位的最佳方式。

為方便起見，1號停車場現在提供代客泊車服務，旅客也可通過停車網站預訂。鼓勵旅客盡快預訂停車位，以獲得更大的折扣。 LAX經濟停車場提供從設施到航廈24小時頻繁和免費的接駁服務，並使用中央航站樓區 (CTA) 內的專用車道提供最快的交通服務。為幫助減少航廈附近的交通流量，旅客還可在經濟型停車場下車，然後乘坐免費接駁車前往航廈，而不是在機場內部的路邊下車。

抵達LAX的國際旅客應在出發前了解有關新冠病毒檢測的新聯邦規定。鼓勵這些旅客在前往機場之前，查看當地規則和航空公司程序。所有LAX的設施和穿梭巴士內仍需佩戴口罩。詳情可訪問 FlyLAX.com/TravelSafely 了解更多信息。

聖誕節到新年是今年LAX最繁忙的旅行時段。（檔案圖片）
聖誕節到新年是今年LAX最繁忙的旅行時段。（檔案圖片）

洛杉磯國際機場 LAX 檢測

上一則

世界整點快訊╱租屋族害怕「10分鐘強制驅離」重出江湖

下一則

洛縣政委巴格將增加轄區執法經費 對抗快閃搶劫團夥

延伸閱讀

新冠疫情肆虐 峇里島2021年慘到「只有45名國際旅客」

新冠疫情肆虐 峇里島2021年慘到「只有45名國際旅客」
小型船隻湧入 洛杉磯、長堤進口貨櫃數銳減

小型船隻湧入 洛杉磯、長堤進口貨櫃數銳減

罰3500美元 這國機場禁航班載未打疫苗和確診者入境

罰3500美元 這國機場禁航班載未打疫苗和確診者入境
去LAX不用擔心停車問題 代客泊車服務好貼心

去LAX不用擔心停車問題 代客泊車服務好貼心
乘客違規起爭執 飛LAX航班迫降俄克拉荷馬

乘客違規起爭執 飛LAX航班迫降俄克拉荷馬
洛杉磯國際機場警局新總部啟用　斥資2.16 億

洛杉磯國際機場警局新總部啟用　斥資2.16 億

熱門新聞

華女劉洋洋車禍遇難，她的同事們設立了眾籌頁面幫助辦理後事。（GoFundMe網頁截圖）

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

2021-12-11 21:15
航空公司將經濟艙畫分出多個等級和價格，通過座位間隔、提前登機、選座位等方式來區分經濟艙的服務。（檔案圖）

航空公司經濟艙硬畫分3等級 每項服務都要錢

2021-12-13 02:14
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

2021-12-15 17:54
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

2021-12-12 14:47
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

證明自願到美或有直系親屬 中國赴美探親限制鬆綁

2021-12-13 02:29
劉洋洋的丈夫在得知愛妻被撞死後，十分崩潰。（記者陳開╱攝影）

世說新聞／華女高管備孕期被撞死 家人崩潰求正義

2021-12-15 14:58

超人氣

更多 >
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
王力宏上億資產怎分？豪宅、豪辦產權李靚蕾皆無份

王力宏上億資產怎分？豪宅、豪辦產權李靚蕾皆無份

新世紀合成鴉片戰爭？美國全球通緝的武漢「毒梟藥王」

新世紀合成鴉片戰爭？美國全球通緝的武漢「毒梟藥王」
4次全沒避孕 20歲女師偷吃學生 「歡愉片」遭瘋傳

4次全沒避孕 20歲女師偷吃學生 「歡愉片」遭瘋傳
「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死

「中國第1懶人」吃飯靠家人餵 23歲活活餓死