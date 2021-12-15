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洛縣四華人社區將併入第一選區 華人領袖稱非壞事

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
根據最終版的洛縣選區劃分地圖，第一選區將涵蓋洛杉磯市以東、波莫納（Pomona) 以西之間的20多個城市。（陳正治提供）
根據最終版的洛縣選區劃分地圖，第一選區將涵蓋洛杉磯市以東、波莫納（Pomona) 以西之間的20多個城市。（陳正治提供）

美國2020年人口普查調查結果出爐，洛縣展開重新劃分選區的工作。經過全縣舉行十多次的公開聽證會，敲定14名組成的洛縣選區重劃委員會展開劃分行動。據最新消息，該委員會已於12日的會議，決定最終版的選區分區圖，東聖蓋博谷華人聚集社區和城市，包括洛縣屬地羅蘭岡（Rowland Heights) 和哈仙達岡（Hacienda Heights），以及鑽石吧市（Diamond Bar）和核桃市（Walnut) ，將會重新劃分至洛縣縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda Solis）的第一選區，不再屬於縣政委韓珍妮（Janice Hahn) 的第四選區。

此決議將於12月底進行最後投票，定案後立即實施。

非常關注選區重劃的多位東聖蓋博谷居民，似乎對重劃委員會的決議相當滿意並樂觀以待。他們咸認將擁有眾多華人聚集城市的西聖蓋博谷、東聖蓋博谷列入同一個選區，對於華裔是好事，有助於聚集華人力量，選出更有利於華裔社區的代表。

羅蘭岡學區教委陳正治表示，韓珍妮幕僚Lauren Yokomizo近期在羅蘭岡學區會議上報告，洛縣重劃委員會的最終決定，將聖谷東區的華人區匯集在第一選區，這樣一來華人票源比較不會被分散，也符合所謂「避免將某個族裔選票稀釋」重新劃分的意義。他認為這對華人社區是相當合理的分配，未來華人票數將集中，有助於選出對華裔社區最有利的代表。

「華裔至少有機會與其他族裔一搏了」，哈岡華人協會會長方孝偉表示，洛杉磯縣從沒有華裔擔綱過洛縣縣政委員，該決議將華人區聚集，選票也不再分散，也許未來華裔有機會能選上，符合華裔居民利益的華裔代表，更有力地為華人發聲。

目前的最終版本預計將於12月底進行最後一次的投票，定案後將立即生效。這也意味著，羅蘭岡、哈岡、鑽石吧以及核桃市將在不久後，隸屬在蘇麗絲管轄區。由於羅蘭岡學區內有一半學校，隸屬在蘇麗絲管轄範圍，陳正治因此平時與蘇麗絲互動頻繁。他表示，蘇麗絲雖是西裔，但過去參加過不少亞裔活動，經常與華裔有接觸，相信她會支持華裔社區，為華裔著想。

根據最終版的洛縣選區劃分地圖，第一選區將涵蓋洛杉磯市以東、波莫那（Pomona) 以西之間的20多個城市。包括洛杉磯市、蒙特利公園市（Monterey Park) 、阿罕布拉市（Alhambra)、羅斯密市（Rosemead) 、聖蓋博市（San Gabriel) 、艾爾蒙地（El Monte)、工業市（City of Industry)、拉朋地（La Puente) 、羅蘭岡、哈岡、鑽石吧以及核桃市、西柯汶那（West Covina)、阿蘇薩（Azusa) 、波莫納等城市。第一選區亞裔族群佔25.59%，列為該選區人口第二大宗，人口最多的仍為西裔（58.16%）。

洛縣選區重劃委員會目前定案的洛縣選區分區圖。（陳正治提供）
洛縣選區重劃委員會目前定案的洛縣選區分區圖。（陳正治提供）

華裔 華人 洛縣

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