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南加母子檔劫匪涉28起搶案 專挑戴珠寶的亞裔老年人

記者王珂／洛杉磯報導
Floarea Ghiocel（左）和她的兒子Marius Ghiocel（右）12月14日被園林市警方逮捕。（園林市警察局提供）
Floarea Ghiocel（左）和她的兒子Marius Ghiocel（右）12月14日被園林市警方逮捕。（園林市警察局提供）

南加橙縣園林市 (Garden Grove)警方宣佈，12月14日逮捕了兩名劫匪：Floarea Ghiocel和她的兒子Marius Ghiocel，這二人在過去六個月曾參與28起針對亞裔老年人的搶劫活動。 

園林市警局指出，警方於14日下午4時左右攔下一輛汽車，發現Floarea Ghiocel坐在前排副駕駛上，隨後當他們送Floarea Ghiocel回警局時，發現一輛可疑車輛緊隨其後，經確認司機是Marius Ghiocel，是Ghiocel的兒子，警方於是逮捕他，過程並沒有任何事故發生。

據瞭解，園林市警方在過去六個月在調查大約28起相同方式的搶劫案，這些案件的嫌疑人將目標對準亞裔佩戴昂貴珠寶的老年人，他們通過誘騙受害者試戴假珠寶來騙取其真珠寶，或者直接從受害者身上扯下昂貴的佩飾，搶劫團夥被稱為羅馬尼亞旅行者團體，Floarea Ghiocel母子正是這個團體中的一員。

「這些嫌疑人的作案手法非常流暢，動作有條不紊，嫺熟到足以讓許多受害者直到幾個小時後才意識到他們的珠寶被盜了。」園林市警方說。園林市有不少亞裔居民，尤其是越南華裔，而警方的新聞稿裏說，嫌犯專門針對亞裔上年紀人士。

此外，警方稱這個搶劫團夥在加州其他城市，和美國其他州都犯下類似罪行，目前園林市警局正在繼續調查這些搶劫案，敦促任何有資訊的人撥打714-741-5836與他們聯繫。

亞裔 加州 越南

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