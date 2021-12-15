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拜登提名華裔前冰后關穎珊任貝里斯大使

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獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)
奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊。(Gettyimages)

拜登總統15日周三宣布，提名前奧運花樣滑冰運動員和長期民主黨活動家關穎珊 (Michelle Kwan) 擔任駐貝里斯（Belize）共和國大使。

白宮在周三的一份聲明中宣布了這一消息，關穎珊是送交國會參議院確認的最新大使人選之一，數十名提名人仍在等待確認。

出生及成長於南加州的關穎珊說，「如果得到確認，我將為國家服務感到非常自豪。貝里斯具有悠久的歷史和文化，並且一直是美國的重要合作夥伴。我期待與貝里斯政府在經濟問題上合作，束當前新冠肺炎流行病，並解決移民的根本原因。」

關穎珊曾經參與拜登2020年競選運動，出任拜登競選陣營代理主任（Surrogate director）奔赴多州宣傳拉票，呼籲搖擺州（Swing State）的亞太裔選民集中投票給拜登，扮演關鍵少數的角色，創造不一樣的結果。

貝里斯是中美洲唯一以英語為官方語言的國家。國名來自國內河流貝里斯河和最大城市貝里斯市，該市是貝里斯的舊首都，新首都為貝爾莫潘。貝里斯東臨宏都拉斯灣，與宏都拉斯隔灣相望，兩國最近距離只有75千米，總面積為22966平方公里。

關穎珊曾經參與拜登2020年競選運動。（關穎珊推特）
關穎珊曾經參與拜登2020年競選運動。（關穎珊推特）

拜登 加州 關穎珊

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