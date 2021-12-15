南加內陸27歲女子涉酒駕 導致3男喪生

波莫那27歲女子涉嫌車禍致死三名男子被捕。（警方提供）

南加洛杉磯 縣波莫那市（Pomona）一名27歲女子，涉嫌於2021年5月間在橙縣安那罕市（Anaheim）一場車禍 中導致三名男子死亡，近日被拘捕。被控酒駕、肇事後逃跑（hit-and-run）等罪名。

肇事女子阿雅拉（Cynthia Lizbeth Ayala ）受到多項重罪指控，包括酗酒駕車過失殺人、肇事逃逸、導致永久嚴重傷害。被告是5月4日晨在安那罕市布魯赫斯特街（Brookhurst Street）兩車相撞車禍肇事者。據法庭記錄顯示，阿雅拉在12月10日被正式拘捕和控罪。

據警方稱，車禍發生前，阿雅拉在當日凌晨3時左右駕駛賓士車，沿著布魯赫斯特街北向線行駛，在Broadway街與Orange路之間，撞上一輛KIA Soul轎車，駕駛是斯麥勒（Alexander Smiller ），當時他正從路邊一個停車場轉向街路離開。賓士車高速直接撞到對方車前部左側，兩車車頭部分都有嚴重損傷。

斯麥勒來自洛杉磯，是Uber司機，63歲，當時車上有兩名乘客，32歲的Jacob Rolon，來自 La Mirada，以及36歲Richard Zuniga，安那罕市居民，三人均在車禍中喪生。車禍發生後，一名好心司機將傷者送往醫院搶救，但最終傷重不治。

警方調查人員對這起車禍調查數月之久已確定原因。由於在警方到達現場之前，傷者被送往醫院，現場也非車禍發生時的樣子，給調查人員追究誰是車禍主要肇事者帶來難度。

據刑事起訴書，被告阿雅拉涉嫌酒駕導致車禍，她駕車時體內酒精濃度超過正常值的兩倍，同時駕車時超速及分心駕駛。被告現拘押，保釋金10萬元。