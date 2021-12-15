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影／洛市又傳出尾隨搶劫 四劫匪持槍威脅兩人 視頻全錄

記者邵敏／洛杉磯報導
搶劫過程中，一名嫌疑人始終用槍指著被害人。（洛杉磯市警局）
搶劫過程中，一名嫌疑人始終用槍指著被害人。（洛杉磯市警局）

洛杉磯好萊塢公寓兩名居民12月1日（周三），遭遇四名劫匪持槍搶劫，警方日前公佈視頻，顯示這兩名受害者是被人尾隨跟踪到公寓大樓並被搶劫，身上兩塊昂貴的手錶當場被搶走。警方目前正在全力搜尋犯罪嫌疑人。

影音來源：洛杉磯市警局／記者邵敏後製

洛杉磯市警局(LAPD)14日（周二）公佈了這起持槍搶劫案的監控視頻，搶劫兇殺科的偵探正在尋求公眾幫助，以確定參與這起尾隨持槍搶劫案的四名嫌疑人。

監控視頻顯示，12 月 1 日下午5時42分，兩名身穿粉色上衣和黃色上衣的受害者，被劫匪跟踪至好萊塢Formosa Avenue 1600 街區的一棟公寓樓。當他們接近公寓門口時，一名身穿黑色衣服的持槍犯罪嫌疑人首先在畫面中出現，並一直用槍指著被害人。

很快，另外三名犯罪嫌疑人也迅速出現在現場，其中兩人身穿淺色上衣，一人穿黑色衣服，四名持槍劫匪迅速包圍了被害人，並要求他們立即提供財產。從監控畫面中可以看到，一名嫌疑人始終用槍指著被害人，其他三名劫匪在被害人身上搜尋財物，並塞到自己的衣服口袋中。

為避免人身受到傷害，兩名受害者當時並沒有反抗。整個搶劫過程持續不到30秒，得手後的四名犯罪嫌疑人帶著財物迅速逃離案發現場。警方的新聞稿將這四名嫌疑人描述為二十出頭的黑人男性，他們從受害者身上搶走了兩塊昂貴的手錶。

此案目前正由搶劫兇殺科的尾隨搶劫專案組調查，警方日前向公眾公佈視頻監控錄像，尋求相關線索，聯邦調查局（FBI）懸賞最高 1萬元，以獎勵提供信息的民眾。任何了解案情的人可致電 (213) 486-6840 聯繫偵探，或發送電子郵件至[email protected]。在非工作時間或週末，可撥打 1-877-LAPD-24-7 (1-877-527-3247)。希望保持匿名者可撥打 1-800-222-TIPS (800-222-8477)， 聯繫滅罪熱線。

好萊塢公寓居民被尾隨搶劫，四名劫匪持槍威脅。（洛杉磯市警局）
好萊塢公寓居民被尾隨搶劫，四名劫匪持槍威脅。（洛杉磯市警局）

洛杉磯 好萊塢 黑人

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