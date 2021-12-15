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為防止搶劫 南加著名購物中心增設安全設施

記者王珂／洛杉磯報導
加州著名購物中心近期設置鐵絲網路障。（示意圖，Unsplash.com下載）
加州著名購物中心近期設置鐵絲網路障。（示意圖，Unsplash.com下載）

南加搶劫案近期頻發，讓一些企業感到非常緊張，並有越來越多的著名購物中心覺得有必要設置鐵絲網路障，來嘗試增加購物中心的安全性。

據報導，洛杉磯市的著名露天購物中心-葛洛夫購物中心（The Grove）最近增加了一個高線圈圍欄屏障，類似於帶刺鐵絲網，購物中心將其放置在入口和出口處。

零售安全專家邁克·蘭姆(Mike Lamb)談到鐵絲網及其有效性時稱：「看起來它的設計不會造成傷害，但鐵絲網可以將一個人纏在其中，並減慢試圖快速逃脫的人的速度」。

葛洛夫購物中心還採取了其他安全措施，例如在出口處聘請值夜班員警協助保護該中心，在商店的窗戶內側和外側安裝防彈膜塗層，用於加強玻璃的牢固性，防止類似搶劫的事情發生。

另外一個位於商業市華人喜愛前去的城堡奧特萊斯（Citadel Outlets）購物中心總經理大衛·布拉格 (David Blagg)，也稱搶劫案已經失控，他們已經全天候增加現場安保人員，並在整個中心部署了安保人員，還在入口和出口處設有可以快速關閉的大門，出現緊情況時可以在一至兩分鐘內鎖上購物中心，希望能確保每個人的安全。

南加 洛杉磯 華人

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