快閃搶劫在洛縣方興未艾 又一家商號受害

巴沙迪那T-Mobile商店遭遇快閃搶劫。（Pasadena PD）

快閃搶刼（Smash-and-grab robbers）風潮在南加州方興未艾。警方稱，13 日星期一晚上，兩名手持錘子砸碎展示櫃的男子帶著四塊手錶、一部 iPad 和三支手機 ，從洛杉磯 縣巴沙迪那市（Pasadena）的一家T-Mobile 商店逃離。警方估計被盜電子產品的價值約為 5000 美元。

巴沙迪那警局（Pasadena PD）警佐Anthony Burgess 說，在搶劫過程中沒有人受傷。當晚6 點 20 分後不久，兩名男子（一人身穿深色連帽運動衫，另一人身穿淺色運動衫）進入了位於北Lake大道 1200 街區的商店，砸碎了展示櫃並且偷走部分電子產品後，沿著Lake大道向南逃跑。

目前尚不清楚巴沙迪那該起搶劫案，是否與同日晚間在聖費南度谷（San Fernando Valley）發生的至少三起類似搶劫案有關。洛杉磯市警察 局（LAPD）沒有公佈被搶商場的名稱，但表示受損的是手機店。

洛杉磯市警察局警探Meghan Aguilar說，13日 晚 7 點 40 分左右，三個拿著錘子的人出現在伍蘭岡（Woodland Hills）范杜拉大道 21800 街區的一家手機店。他們偷了幾支手機後逃跑了，過程中似乎沒有使用錘子，也沒有人受傷。

警佐說，這夥嫌疑人還襲擊了另外兩家商場，其中一家是位於Reseda的 Sherman Way 18200 街區的一家手機店。一名嫌疑人用錘子砸碎了上鎖的玻璃前門，他們偷了幾支手機後逃跑了。有關第三次搶劫的詳細信息暫時無法獲得。目前，LAPD的一名警探正在與巴沙迪那警方取得聯繫。