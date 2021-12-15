我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

<直播>一洲焦點／Omicron衝擊、福斯主播捲入國會山莊暴動案

潘朵拉文：創投公司擠走中產階級買房機會

快閃搶劫在洛縣方興未艾 又一家商號受害

記者丁曙／巴沙迪那綜合報導
巴沙迪那T-Mobile商店遭遇快閃搶劫。（Pasadena PD）
巴沙迪那T-Mobile商店遭遇快閃搶劫。（Pasadena PD）

快閃搶刼（Smash-and-grab robbers）風潮在南加州方興未艾。警方稱，13 日星期一晚上，兩名手持錘子砸碎展示櫃的男子帶著四塊手錶、一部 iPad 和三支手機，從洛杉磯縣巴沙迪那市（Pasadena）的一家T-Mobile 商店逃離。警方估計被盜電子產品的價值約為 5000 美元。

巴沙迪那警局（Pasadena PD）警佐Anthony Burgess 說，在搶劫過程中沒有人受傷。當晚6 點 20 分後不久，兩名男子（一人身穿深色連帽運動衫，另一人身穿淺色運動衫）進入了位於北Lake大道 1200 街區的商店，砸碎了展示櫃並且偷走部分電子產品後，沿著Lake大道向南逃跑。

目前尚不清楚巴沙迪那該起搶劫案，是否與同日晚間在聖費南度谷（San Fernando Valley）發生的至少三起類似搶劫案有關。洛杉磯市警察局（LAPD）沒有公佈被搶商場的名稱，但表示受損的是手機店。

洛杉磯市警察局警探Meghan Aguilar說，13日 晚 7 點 40 分左右，三個拿著錘子的人出現在伍蘭岡（Woodland Hills）范杜拉大道 21800 街區的一家手機店。他們偷了幾支手機後逃跑了，過程中似乎沒有使用錘子，也沒有人受傷。

警佐說，這夥嫌疑人還襲擊了另外兩家商場，其中一家是位於Reseda的 Sherman Way 18200 街區的一家手機店。一名嫌疑人用錘子砸碎了上鎖的玻璃前門，他們偷了幾支手機後逃跑了。有關第三次搶劫的詳細信息暫時無法獲得。目前，LAPD的一名警探正在與巴沙迪那警方取得聯繫。

手機 洛杉磯 警察

上一則

南加暴雨斷電 撤離部分居民 洛縣、橙縣等地設避難所

延伸閱讀

布碌崙8大道簽名 反建遊民所

布碌崙8大道簽名 反建遊民所
洛杉磯市兇殺案升15.17% 卻是全美大城市增幅最小

洛杉磯市兇殺案升15.17% 卻是全美大城市增幅最小
南加強降雨 三車跌入河中 救援人員尋找生還者

南加強降雨 三車跌入河中 救援人員尋找生還者
南加女子過馬路被撞飛 肇事司機迅速逃逸 視頻全錄

南加女子過馬路被撞飛 肇事司機迅速逃逸 視頻全錄
「最大無障礙投資」 紐約26地鐵站擬裝新電梯

「最大無障礙投資」 紐約26地鐵站擬裝新電梯
讓道玫瑰花車遊行 巴沙迪那戶外用餐暫停3周

讓道玫瑰花車遊行 巴沙迪那戶外用餐暫停3周

熱門新聞

華女劉洋洋車禍遇難，她的同事們設立了眾籌頁面幫助辦理後事。（GoFundMe網頁截圖）

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

2021-12-11 21:15
航空公司將經濟艙畫分出多個等級和價格，通過座位間隔、提前登機、選座位等方式來區分經濟艙的服務。（檔案圖）

航空公司經濟艙硬畫分3等級 每項服務都要錢

2021-12-13 02:14
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

2021-12-12 14:47
現金買房要通報，房價受影響？（Pixel）

世說新聞／現金買房要通報 房市慘了？

2021-12-07 21:22
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

證明自願到美或有直系親屬 中國赴美探親限制鬆綁

2021-12-13 02:29
銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55

超人氣

更多 >
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難
門口留言「別被我老公看到包裹」 送貨員秒懂完美達陣

門口留言「別被我老公看到包裹」 送貨員秒懂完美達陣
2歲女娃去除「蝙蝠俠胎記」 開心變臉：我現在是公主了

2歲女娃去除「蝙蝠俠胎記」 開心變臉：我現在是公主了