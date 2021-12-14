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足球明星OJ辛普森 重獲自由身 可能搬離賭城

編譯組／綜合報導 
足球明星辛普森結束假釋，獲得完全自由身。圖為他在2017年出庭時的檔案照。（NBC／Gatty Images）
足球明星辛普森結束假釋，獲得完全自由身。圖為他在2017年出庭時的檔案照。（NBC／Gatty Images）

前美式足球球星辛普森（O. J. Simpson）12月1日重獲自由身。他在1995年的殺妻疑案中，刑事部分獲判無罪，但民事判賠3350萬元。移居內華達州拉斯維加斯後，他仍惹出事端，2008年因持槍搶劫罪，被判33年徒刑且九年內不得假釋。在2017年獲假釋後，他據稱表現良好，因此獲得內華達州假釋委員會同意，11月30日後就可以免除罪刑、重獲自由身。 

辛普森在內華達的刑期原本定於2022年9月29日期滿，但2020年夏季假釋委員會同意提前至2022年2月9日，近期又因為他表現良好同意減刑三個月，因此11月30日決定提前還他自由。

辛普森的律師Malcolm LaVergne說，辛普森不願接受採訪，也不願表態是否還會留在拉斯維加斯。不過，辛普森2017年10月1日獲得假釋時曾告訴法庭，他想在刑期滿後搬到佛州。 

辛普森早年在舊金山長大，19687年獲得海斯曼獎（Heisman Trophy），然後進軍美國職業足球（NFL），最後因為一季跑出2000碼的優異成績在1973年進入名人堂。退役後他繼續擔任足球評論員等職。但他的前妻Nicole Brown Simpson與朋友Ronald Goldman在1994年遭人殺害，辛普森的刑事罪責雖因證據不足而獲無罪，但民事部分仍然必須賠償。 

辛普森在加州的審判告一段落後，搬往內華達州。但他又在2007年的一場衝突中，被控聚眾持槍搶劫。當時辛普森辯稱，他只是想從紀念品販賣商處拿回他自己的東西，但陪審團不予採信，對他處以重刑。服刑九年後雖然獲得假釋，但他似乎還是爭議不斷，2019年還控告拉斯維加斯的飯店毀謗，但飯店認為辛普森根本沒有名譽可言，最後兩造以和解收場。

足球 內華達州 加州

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