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南加內陸發現首例Omicron感染病例

戴啟銘
聖伯納汀諾縣公衛局督促五歲至11歲孩童接種疫苗。（LAC－USC醫療中心）
聖伯納汀諾縣公衛局督促五歲至11歲孩童接種疫苗。（LAC－USC醫療中心）

【聖伯納汀諾訊】聖伯納汀諾縣14日確定發現南加內陸首個新冠肺炎變種病毒Omicron的感染病例。這也是繼南加出現首個Omicron感染病例兩周後在內陸的第一次發現。河濱縣目前尚未出現該變種病毒的感染病例。

據網路資訊，新冠肺炎變種病毒Omicron，於2021年11月中旬首先在非洲南部國家博茨瓦納（Botswana）發現，被視為是新冠（COVID－19）高度變種病毒，專家擔心它更具傳染力，並逃過現有的疫苗防禦。所有證據正在蒐集中，專家尚未達成共識。

據聖伯納汀諾縣府資訊，一名居住雷德蘭市（Redlands），且完全接種疫苗以及加強針的男子，在日前赴外州參加會議返回後，呈現感染新冠症狀，檢測得知是Omicron感染者。據悉，河濱縣公衛局表示，尚未在縣域發現Omicron感染者。聖伯納汀諾縣公衛局正密切追蹤，感染者目前在家隔離恢復中。

公衛局局長杜格斯表示，該縣首現Omicron感染者令人關切，但並不驚訝，他督促居民完全接種疫苗，並施打加強針。他表示，無論出現怎樣的變種病毒，我們仍然處在新冠肺炎疫情中，所以必須保護自己及他人，避免病毒傳播。好消息是，有了新冠肺炎疫苗，在對抗病毒時具有高度有效作用。他也鼓勵家長讓五歲至11歲子女完全接種疫苗，避免假日裡感染。他強調，將繼續保持戒備，應對所有可能出現的變種病毒。

變種病毒 Omicron 疫苗

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