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大華超市推出亞洲網紅三明治 加飲料只要3.99元

記者張宏／洛杉磯報導
大華超市推出四款亞洲風味的網紅三明治。（大華超市提供）
大華超市推出四款亞洲風味的網紅三明治。（大華超市提供）

物價飛漲，一頓午餐便當動輒要花十元，但是大華超市爾灣店日前推出四種亞洲口味的網紅三明治，特價期間加飲料只要3.99元，可謂物美價廉，且口感和CP值都很高。

影音來源：大華超市／記者張宏後製

華人超市競爭激烈，必須與時俱進推出新品。大華超市麵包部代表Danzo Chang表示，老美的三明治多數都是冷的，且材料也較單一。但是這款ToastBox三明治在亞洲國家很流行，三明治都是現做，由大華廚師在中央廚房用黃油煎過，有四種口味，包括韓式肥牛，豬肉，泡菜、火腿起司蛋，全是亞裔喜歡的食材，再搭配生菜、蛋和美奶滋。

目前豬肉口味最受歡迎，價格也很合理，肥牛和豬肉三明治的價格是每個6.99元，另外兩個是5.99元， 現在促銷期間，一個三明治加飲料只要3.99元，這波促銷會持續到聖誕節或年底。目前這款三明治是大華超市在爾灣Culver 街的分店獨有的產品。另外在爾灣的大華超市消費滿 60元，只要在麵包部出示收據，花99分就能買到一個三明治。

Danzo表示，這款三明治份量也相當有誠意，一個就能讓大家吃得飽，大概有八厘米到十厘米長，厚度約在四厘米到五厘米，目前銷售狀況不錯。大華的麵包部門目標是和年輕人接軌，推出吸引年輕人的單品。這款三明治在網路上也是流行單品。選擇在爾灣出售，也是因為當地有大學是年輕人聚集的區域。未來這款三明治也會在亞凱迪亞大華超市推出，但推出的時間還在討論。

他說，大華超市的麵包部門傳統麵包和水果裝飾的蛋糕都很受歡迎，雖然礙於物價上漲，現在價格有所調整，但幅度壓縮在大家能接受的範圍內。和其他競爭者相比，大華依然有價格優勢。且不同的分店也會有不同的促銷，比如買一送一的麵包、小麵包買五送一等。

爾灣 華人超市 亞凱迪亞

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