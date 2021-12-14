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迪士尼特價票 南加州居民一天僅需67元

記者王珂／洛杉磯報導
迪士尼特價票來啦！南加州居民僅需$67/天。（示意圖，Unsplash.com）
迪士尼特價票來啦！南加州居民僅需$67/天。（示意圖，Unsplash.com）

為迎接新年，南加橙縣迪士尼樂園為南加州居民提供平日優惠門票，以每天67美元的價格體驗迪士尼樂園，或迪士尼加州冒險樂園的魔力，但需提前預訂。

在有限的時間內，南加州居民可以購買一張特別的三天、每天一個公園的工作日門票，以每天低至67美元的價格前往迪士尼樂園度假區主題公園。

迪士尼優惠活動從2022年1月3日開始，到2022年5月26日結束，門票現已開始發售，訂票網址：Disneyland.com/ SoCal。

迪士尼針對南加州居民，提供的優惠門票包括：連續購買三天，每天一個公園的門票，現價199美元；連續購買三天，每天一個公園的門票，含Disney Genie+服務，現價259美元；連續購買三天Park Hopper門票，現價259美元；連續購買三天Park Hopper門票，含Disney Genie+服務，現價319美元。

迪士尼公園在新聞稿中說：「從冬天到春天，這是參觀地球上最快樂的地方，日夜享受壯觀的娛樂活動的理想時間，客人可以體驗農曆新年的回歸，和迪士尼加州美食美酒節，向心愛的迪士尼角色揮手致意，重新發現經典景點和驚險刺激的遊樂設施，並開始令人興奮的新冒險」。

需要注意的是：門票僅在週一至週五有效，週六和周日無效。優惠適用於郵遞區號 90000-93599之內的南加州居民；購買和入場需要提供符合條件的居住證明，包括政府簽發的有效身份證件。在購買門票之前，請確保想參觀的日期可以預訂公園，這部分在公園預訂的日曆上即可查看可用日期。

迪士尼 加州 南加

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