南加內陸高中教師涉不當觸摸學生獲刑一年

內陸一所高中教師涉嫌不當觸摸學生及藏匿孩童情色圖片獲刑。（警方提供）

南加 內陸一名高中教師因涉嫌在教室不當觸摸兩名學生，藏匿孩童情色圖片。在與檢方達成認罪協議後，被判牢刑一年，並被登記為終身性犯罪者，同時還獲緩刑一年。

被告是南加聖伯納汀諾縣芳塔那市Jurupa Hills高中教師馬汀（Albert Kenneth Chip Martin），55歲。他被控的罪名包括在教室不當觸摸兩名學生，還有藏匿孩童情色圖片。法庭記錄顯示，作為認罪協議一部分，三項針對14歲、15歲孩童猥褻行為罪被駁回。被告對藏匿孩童情色圖片向法庭認罪，於12月9日獲判刑，並被登記為終身性犯罪者。主審法官是聖伯納汀諾縣高等法院法官皮爾（Richard V. Peel ）。

被告被拘捕前，曾在芳塔那學區 擔任17年科學教師，於10月間事發後離職。於10月8日在庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）被芳塔那市警局拘捕。警方曾表示，受害學生舉報馬汀多次實施性騷擾 ，警方在搜查馬汀電腦時，發現大量孩童性虐情色圖片，不過並未發現在這些情色圖片出現芳塔那學區學生。目前，對受害學生賠償事宜正進行中。

據法庭記錄，被告除獲牢刑一年外，還被判緩刑至2023年12月8日。