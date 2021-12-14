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影／南加女子過馬路被撞飛 肇事司機迅速逃逸 視頻全錄

記者邵敏／洛杉磯報導
南加女子過馬路被撞飛，肇事司機迅速逃逸。（洛杉磯警察局）
南加女子過馬路被撞飛，肇事司機迅速逃逸。（洛杉磯警察局）

洛杉磯警察局（LAPD）13日（周一）公佈了一段視頻，一名女子在過馬路時被一輛汽車當場撞飛，但肇事司機並沒有停車，而是迅速逃離現場。洛杉磯西交通部門的偵探正在尋求公眾幫助，希望提供任何有助於識別和逮捕肇事逃逸嫌疑人的信息。

影音來源：洛杉磯警察局╱記者邵敏後製

這起交通事故發生在10 月 30 日（周六）下午 1 時 55 分左右，當時一輛灰色的現代伊蘭特（Hyundai Elantra）汽車正在洛杉磯Beverly Glen大道向南行駛，接近 Wellworth 大道時，與正在西行穿過Beverly Glen 大道的受害者相撞。

從警方公佈的視頻中可以看到，一名身穿黑色長裙、戴白色頭巾的女子急匆匆地穿越馬路，當時路上有不少車輛正在行駛。這名女子穿過一輛白色轎車後，又遭遇了一輛灰色的現代轎車，不幸當場被撞飛，但肇事車輛並未作停留，而是迅速駛離現場。

事發後，洛杉磯消防局第一時間趕到現場，並將傷者送往當地醫院搶救，這次碰撞事故令這名女子受了重傷。

根據警方新聞稿，肇事司機沒有按照法律要求停車、對受害人提供援助，或表明自己的身分。這輛肇事逃逸的車輛被描述為灰色現代伊蘭特轎車，缺少後保險槓。

此案目前仍在調查當中，任何目擊或了解此次碰撞事故的人，都可聯繫洛杉磯西交通部門的偵探，電話是 (213) 473-0234 或 (213) 473-0222。在非工作時間或周末，可撥打 1-877-LAPD-24-7 (877-527-3247)，任何希望保持匿名的人，可撥打 1-800-222-TIPS (800-222-8477) 聯繫洛杉磯地區滅罪熱線，或訪問 www.lacrimestoppers.org。

2015 年 4 月 15 日，洛杉磯市議會修訂了《洛杉磯行政法典》，並創建了一個提供肇事逃逸信息的獎勵計劃信託基金，民眾若提供肇事逃逸者信息，最高可獲獎勵 2萬5000 元。

南加女子過馬路被撞飛，肇事司機迅速逃逸。（洛杉磯警察局）
南加女子過馬路被撞飛，肇事司機迅速逃逸。（洛杉磯警察局）

洛杉磯 警察 汽車

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