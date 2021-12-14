加州檢察長：快閃搶劫是組織犯罪 步兵打頭陣 首腦遙控

快閃搶劫分工合作，各人包辦貨架櫥櫃商品。（監控視頻）

自11月以來，加州 爆發了團夥快閃搶劫（Smash-and-grab robbery）風潮，從舊金山到洛杉磯 ，年輕人三五成群跳下汽車衝進知名商店，砸破櫥窗，搶走首飾名表、手袋皮包等奪門而出，場面看起來混亂，其實是一種有組織的犯罪：步兵衝鋒在前，頭目暗中指揮，社交媒體成為組織工具。

據「洛杉磯時報」消息，加州檢察長（Attorney General）邦塔（Rob Bonta）對此分析說，團夥快閃搶劫源於一種有組織的犯罪，衝進商店的人大多是步兵，組織者則在安全距離內發號施令，他們正在通過使用社交媒體、短信和信息群組，來指揮襲擊商場的打手，指導他們搶奪最有價值的商品，這些贓物最終被出售以賺取可觀的利潤。

邦塔指出，快閃打砸搶和在加州零售商 店泛濫的盜竊案，「我們看到的犯罪是有組織的犯罪，這些人深思熟慮，有策略，有計劃，在特定時間裡鎖定特定的地點，並進行溝通和協同，進退有序。」

目前，加州警方已加強巡邏，嚴陣以待本月初襲擊加州商場的所謂地「接管搶劫案」（take-over robberies）。

在洛杉磯市中心，檢察長週二將舉辦大型零售商、在線市場和執法部門的會議，討論加州有組織的零售店場快閃搶劫和盜竊狀況，並且制定嚴厲打擊的戰略，恢復秩序，穩定人心。