我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍楚：紐約新冠住院增七成 已發現38例Omicron

才剛傳照片報平安 密州九歲女童被龍捲風吹走遇難

加州檢察長：快閃搶劫是組織犯罪 步兵打頭陣 首腦遙控

記者丁曙／洛杉磯綜合報導
快閃搶劫分工合作，各人包辦貨架櫥櫃商品。（監控視頻）
快閃搶劫分工合作，各人包辦貨架櫥櫃商品。（監控視頻）

自11月以來，加州爆發了團夥快閃搶劫（Smash-and-grab robbery）風潮，從舊金山到洛杉磯，年輕人三五成群跳下汽車衝進知名商店，砸破櫥窗，搶走首飾名表、手袋皮包等奪門而出，場面看起來混亂，其實是一種有組織的犯罪：步兵衝鋒在前，頭目暗中指揮，社交媒體成為組織工具。

據「洛杉磯時報」消息，加州檢察長（Attorney General）邦塔（Rob Bonta）對此分析說，團夥快閃搶劫源於一種有組織的犯罪，衝進商店的人大多是步兵，組織者則在安全距離內發號施令，他們正在通過使用社交媒體、短信和信息群組，來指揮襲擊商場的打手，指導他們搶奪最有價值的商品，這些贓物最終被出售以賺取可觀的利潤。

邦塔指出，快閃打砸搶和在加州零售商店泛濫的盜竊案，「我們看到的犯罪是有組織的犯罪，這些人深思熟慮，有策略，有計劃，在特定時間裡鎖定特定的地點，並進行溝通和協同，進退有序。」

目前，加州警方已加強巡邏，嚴陣以待本月初襲擊加州商場的所謂地「接管搶劫案」（take-over robberies）。

在洛杉磯市中心，檢察長週二將舉辦大型零售商、在線市場和執法部門的會議，討論加州有組織的零售店場快閃搶劫和盜竊狀況，並且制定嚴厲打擊的戰略，恢復秩序，穩定人心。

快閃搶劫是組織犯罪，步兵打砸搶，策劃者暗中遙控。（監控視頻）
快閃搶劫是組織犯罪，步兵打砸搶，策劃者暗中遙控。（監控視頻）

加州 洛杉磯 零售商

上一則

病例激增 加州12月15日至1月15日室內強制戴口罩

下一則

影／南加女子過馬路被撞飛 肇事司機迅速逃逸 視頻全錄

延伸閱讀

病例激增 加州12月15日至1月15日室內強制戴口罩

病例激增 加州12月15日至1月15日室內強制戴口罩
確診率大增 加州15日起重祭室內口罩令

確診率大增 加州15日起重祭室內口罩令

動物福利法元旦生效 豬肉喊漲 業者興訟要求暫緩實施

動物福利法元旦生效 豬肉喊漲 業者興訟要求暫緩實施
大氣河來襲 灣區河川暴漲 、塞拉山降雪2呎

大氣河來襲 灣區河川暴漲 、塞拉山降雪2呎
紐森槍枝法 柏加大法學者：州府被迫為違法之事負責

紐森槍枝法 柏加大法學者：州府被迫為違法之事負責
因病例急增 加州重啟室內戴口罩規定

因病例急增 加州重啟室內戴口罩規定

熱門新聞

銀髮族開心領取退休金。（GettyImages）

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

2021-12-07 11:55
華女劉洋洋車禍遇難，她的同事們設立了眾籌頁面幫助辦理後事。（GoFundMe網頁截圖）

世界晚報／20歲華男被逮 涉嫌超速撞死亞馬遜華女高管

2021-12-11 21:15
現金買房要通報，房價受影響？（Pixel）

世說新聞／現金買房要通報 房市慘了？

2021-12-07 21:22
航空公司將經濟艙畫分出多個等級和價格，通過座位間隔、提前登機、選座位等方式來區分經濟艙的服務。（檔案圖）

航空公司經濟艙硬畫分3等級 每項服務都要錢

2021-12-13 02:14
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

疫情下 中國父母只要有這些理由 赴美不再難

2021-12-12 14:47
中國遊客赴美日益順暢，不少中國父母最近拿到護照，不過需要填表證明自願去美國或證明美國有直系親屬即可。（檔案圖）

證明自願到美或有直系親屬 中國赴美探親限制鬆綁

2021-12-13 02:29

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治

肯州龍捲風災 全家躲浴室仍被「打飛」2個月大女嬰不治
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元