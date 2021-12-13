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好萊塢35歲男子涉嫌向歌迷人群開槍被捕

好萊塢訊
一名35歲的男子因涉嫌在好萊塢大道一處人群聚集地區開槍，12日（星期天）晚上被捕。保釋金50萬元。（ABC News）
一名35歲的男子因涉嫌在好萊塢大道一處人群聚集地區開槍，12日（星期天）晚上被捕。保釋金50萬元。（ABC News）

一名35歲的男子因涉嫌在好萊塢大道一處人群聚集地區開槍，12日（星期天）晚上被捕，保釋金50萬元。

該男子當時開槍的地點，是好萊塢歌迷向歌手維森特·費爾南德斯（Vicente Fernández）致敬的地方，當時不少人聚集在那裏舉行追思活動。據洛杉磯警察局稱，35歲的約瑟夫·迪特里希 (Joseph Dietrich) 涉嫌向人群開槍而被捕。法庭設其保釋金為50萬元。

據洛杉磯警察局負責辦理本案的警官表示，槍擊發生在12日傍晚6點25分左右。據警方和目擊者稱，案發地點在好萊塢大道6200號街區的一棟公寓樓附近。當時數十人聚集在好萊塢星光大道對面，紀念週日早些時候去世的墨西哥歌唱傳奇人物費爾南德斯。大約傍晚6點25分左右，警方接到多個電話，稱好萊塢大道6201號地區發生槍擊事件。警員迅速趕往現場，最後在一處公寓樓發現嫌疑人和涉案槍枝，並逮捕嫌疑人。

目擊者表示，他們看到一個人的手臂伸出大樓的窗外，用手槍向空中射擊。警方稱所幸沒有人被子彈擊中，但集會附近街道上的一扇玻璃門被損壞。

警方接報後迅速對該地區作出反應，一隊員警進入了星光大道對面的一棟公寓樓，在該公寓中警方發現了手槍和一盒彈藥，並將迪特里希拘留。警方正在進一步調查嫌疑人開槍動機。

警方在開槍嫌疑人公寓搜到手槍和子彈。（ABC News）
警方在開槍嫌疑人公寓搜到手槍和子彈。（ABC News）

好萊塢 警察 星光大道

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