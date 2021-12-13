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因病例急增 加州重啟室內戴口罩規定

洛杉磯訊
因新冠病毒住院的加州人數量也有所增加。（檔案圖）
因新冠病毒住院的加州人數量也有所增加。（檔案圖）

因新冠病毒病例急劇增加，加州重新實施室內口罩規定。加州政府衛生官員13日宣布，感恩節以來由於疫情病例急劇增加，加州將從15日周三開始再次要求室內戴口罩。

加州衛生福利廳廳長Mark Ghaly博士在周一的簡報會上說，新的口罩授權將於12 月 15 日至 1 月 15 日生效。人們希望一切恢復正常，但現在是一個關鍵時刻，在室內戴口罩是一個有效抑制傳播的工具。

自感恩節以來，加州每天病例率上升47%。 此前，這一數字約為每10萬人9.6 例，截至13日，約為每 10 萬人14例。雖然以前在全州範圍內建議戴口罩，但只有公共交通和學校等某些室內空間強制要求戴口罩，現在它將成為所有室內環境必須執行的要求。

洛杉磯縣和舊金山灣區的大部分地區，已有自己的室內戴口罩規定，這些規定都是在夏季實施的。但新的州府的命令將影響該州近一半人口，包括聖地牙哥和橙縣、內陸帝國等地。

因新冠病毒住院的加州人數量也有所增加，此前數週以來住院人數都在基本穩定的下降。洛縣衛生局官員警告稱，洛縣可能會看到另一場疫情在冬季激增，衛生局局長費若 (Barbara Ferrer) 上週表示，病例的增加反映假期聚會期間發生的傳播，應該將其視為對即將到來12月假期的預警。

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